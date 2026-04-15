San Luis: incendió su propia moto para evitar el secuestro y terminó demorado por la Policía

Un insólito y peligroso episodio se registró este martes por la tarde en la ciudad de San Luis, cuando un hombre de 62 años incendió su propia motocicleta para evitar que fuera secuestrada por una infracción de tránsito. El hecho terminó con el individuo demorado y trasladado a sede policial.

🔥🚨 Insólito y tenso episodio en San Luis Un momento de alta tensión quedó registrado en pleno centro cuando un motociclista tomó una decisión extrema para evitar un control. 📍 Todo ocurrió en el microcentro, donde inspectores detectaron que el conductor no tenía la documentación correspondiente. Ante la posibilidad de que le secuestraran el vehículo, reaccionó de manera violenta… ¡y terminó prendiendo fuego su propia moto! 👮‍♂️ La situación escaló rápidamente y debió intervenir la Policía, que finalmente logró reducirlo y demorarlo. El hecho generó preocupación entre vecinos y transeúntes por la peligrosidad de la escena en una zona muy transitada. 💬 Una reacción extrema que abre el debate sobre el respeto a las normas y las consecuencias de perder el control en la vía pública.

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El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de las calles Pringles y Rivadavia, en pleno centro puntano, donde personal de Tránsito Municipal realizaba un control vehicular. En ese contexto, los inspectores detectaron irregularidades en la motocicleta del sujeto y avanzaron con el acta correspondiente y el secuestro del rodado.

Lejos de acatar la medida, el hombre reaccionó de manera violenta. Según informaron fuentes policiales, manipuló el sistema de combustible del vehículo y, utilizando un encendedor, provocó el incendio de la moto en plena vía pública.

Ante la situación, efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico intervinieron rápidamente, lograron reducir al individuo y procedieron a su demora.

En simultáneo, personal de Tránsito Municipal actuó con un matafuego para sofocar el foco ígneo, evitando que las llamas se propagaran y generaran mayores riesgos en una zona de alto tránsito.

Tras el operativo, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 1°, donde se iniciaron actuaciones en el marco de una causa por resistencia a la autoridad. El episodio no dejó personas heridas, aunque generó preocupación entre los presentes por la peligrosidad de la maniobra.

Este tipo de hechos vuelve a poner en agenda la importancia de los controles vehiculares y el cumplimiento de las normas, especialmente en zonas urbanas donde una reacción de este tipo puede derivar en consecuencias mucho más graves.