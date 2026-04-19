San Luis: investigan un presunto intento de secuestro de una nena de 10 años en el barrio San Martín

Una situación de alta preocupación se registró este sábado por la tarde en la ciudad de San Luis, donde se investiga un presunto intento de sustracción de una menor de 10 años en el barrio San Martín. El hecho activó un amplio operativo policial que culminó con el hallazgo de la niña en buen estado de salud.

El procedimiento se inició tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que derivó a efectivos hacia una vivienda ubicada en calle Lavalle al 1900. En el lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 29 años, madre de la menor, quien relató que un hombre —aparentemente mayor de edad— habría intentado llevarse a su hija desde el domicilio.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el individuo habría trasladado a la niña hacia la zona de Granja La Amalia, cubriéndola con una colcha. Ante la situación, el sospechoso se dio a la fuga y hasta el momento no pudo ser identificado.

Tras un operativo de búsqueda en la zona, fueron los propios familiares quienes lograron encontrar a la menor en un descampado cercano. Según se informó, la niña no pudo aportar características precisas del presunto agresor.

Posteriormente, fue trasladada junto a su madre a un centro de salud para su revisión médica y luego derivada a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf), donde recibió asistencia y contención psicológica.

En el caso intervienen efectivos de la Comisaría Seccional 4° y personal de Canaf, quienes continúan con las tareas investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho.