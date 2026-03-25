San Luis: invierten más de $270 millones en equipamiento para el Hospital Pediátrico

El gobernador Claudio Poggi encabezó este miércoles la entrega de equipamiento médico al Hospital Pediátrico San Luis, en una inversión superior a los $270 millones destinada a mejorar la atención en áreas críticas. La incorporación de tecnología permite renovar gran parte de la aparatología tras más de 10 años sin actualización significativa.

La iniciativa forma parte de un plan integral del Gobierno provincial que prevé una inversión total cercana a los $550 millones en equipamiento hospitalario, incluyendo adquisiciones realizadas en 2025 y futuras entregas.

Según explicó el subdirector de Equipamiento y Bioingeniería, Luciano Rambaudi, entre los avances más relevantes se destaca la incorporación de una máquina de anestesia de última generación, diseñada específicamente para pacientes pediátricos y neonatales. “Hasta ahora se trabajaba con equipos para adultos, lo que marcaba una limitación importante en un hospital especializado en niños”, indicó.

Áreas clave fortalecidas

La inversión impacta en servicios estratégicos como anatomía patológica, cardiología, oftalmología, internación, quirófanos, microbiología y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.

En el área quirúrgica, se sumaron dispositivos de posicionamiento pediátrico que mejoran la seguridad durante las intervenciones. También se incorporaron mantas térmicas e instrumental que no se renovaba desde hace una década.

En oftalmología, el hospital ahora cuenta con tecnología como autorrefractómetros, oftalmoscopios y retinoscopios, que permiten diagnósticos más precisos. Mientras tanto, en cardiología, se integraron equipos de monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA), clave para estudios prolongados.

Tecnología que mejora diagnósticos y tratamientos

Entre los equipos más relevantes se destacan bombas extractoras de leche materna para el lactario y una centrífuga destinada a anatomía patológica, fundamental para el análisis de muestras.

La Terapia Intensiva Pediátrica incorporó oxímetros con medición de presión no invasiva, manómetros para control endotraqueal y presurizadores para transfusión, elementos que permiten mejorar el seguimiento de pacientes en estado crítico y reducir riesgos.

El director del hospital, Rodolfo Toloza, subrayó que la incorporación de estos equipos permitirá dejar de depender de aparatología prestada. “No teníamos un respirador para menores de 7 kilos y debíamos solicitarlo a otro hospital. Hoy contamos con equipamiento propio, lo que garantiza mayor seguridad y calidad en la atención”, afirmó.

Inversión sostenida en el sistema de salud

Del acto participaron también la ministra de Salud, Teresa Nigra, y la directora general de Gestión de la Salud, Arminda Mattar. Durante la jornada se realizaron exposiciones técnicas y se presentaron los principales dispositivos incorporados.

Desde el Gobierno destacaron que la estrategia apunta a una inversión “inteligente, permanente y sostenida” para fortalecer el sistema sanitario provincial, con foco en la atención pediátrica.