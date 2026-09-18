San Luis: la Beca al Mérito aumenta a $400 mil mensuales para estudiantes con los mejores promedios

El gobernador Claudio Poggi compartió este jueves un desayuno en Casa de Gobierno con estudiantes que obtuvieron los mejores promedios en establecimientos educativos de San Luis. Durante el encuentro, firmó el decreto que establece un incremento en la Beca al Mérito, que pasará de $350 mil a $400 mil mensuales.

El aumento rige desde septiembre y, según explicó el ministro de Educación, Guillermo Araujo, los estudiantes comenzarán a percibir el nuevo monto entre el 1° y el 10 de octubre.

“El Gobernador también ha firmado el decreto por el cual se aumenta el monto de la Beca al Mérito a partir de este mes de septiembre, que está en $350 mil mensuales, va a pasar a $400 mil mensuales para quienes lo vienen cobrando”, explicó Araujo.

Un beneficio destinado a acompañar los estudios universitarios

La Beca al Mérito consiste en un apoyo económico mensual destinado a los tres mejores promedios de las escuelas secundarias de la provincia.

En el caso de las escuelas rurales, el beneficio se otorga al estudiante que obtiene el mejor promedio.

De acuerdo con lo señalado por el ministro, uno de los criterios contemplados para la actualización del monto es su adecuación al costo de vida. “Tiene que ir actualizándose en base al valor del costo de vida”, sostuvo.

El objetivo del programa es brindar un respaldo económico que permita a los estudiantes continuar sus estudios universitarios. La beca se mantiene durante todo el período que dura la carrera y se extiende hasta seis meses después de su finalización.

Araujo destacó que se trata de “un fuerte estímulo para que los chicos puedan seguir estudiando una carrera superior”.

Más de 750 estudiantes reciben actualmente la beca

Durante el actual ciclo lectivo, más de 750 estudiantes reciben la Beca al Mérito, mientras que desde la implementación del programa ya son más de 2.000 los beneficiarios.

El ministro de Educación remarcó que el acompañamiento representa un aporte tanto para los estudiantes como para sus familias, con el propósito de facilitar la continuidad de las trayectorias educativas y favorecer que los jóvenes puedan completar sus carreras y recibirse.