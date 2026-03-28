San Luis: la Policía desmintió el hallazgo de “cuatro cadáveres” en Las Barrancas

La Policía de San Luis desmintió de manera categórica la versión que circuló en las últimas horas sobre el supuesto hallazgo de “cuatro cadáveres” en el paraje Las Barrancas, ubicado en la zona de Alto Pelado.

Según informaron desde el área de Relaciones Policiales, la información difundida carece de veracidad y generó preocupación tanto en la comunidad como en los medios, que realizaron múltiples consultas en busca de confirmación oficial.

En ese sentido, las autoridades aclararon que no existen personas fallecidas ni detenidos vinculados a ese hecho, desmintiendo así el contenido que se viralizó en distintos grupos.

Restos óseos bajo investigación federal

No obstante, se confirmó que en la zona mencionada trabaja personal de la Policía Federal Argentina, por orden de la Justicia Federal, tras el hallazgo de restos óseos realizado por el propietario de un campo del sector.

De acuerdo a las primeras evaluaciones, estos restos podrían corresponder a antiguos pobladores originarios de la región, aunque esto será determinado a partir de los estudios científicos correspondientes.

La investigación cuenta con la intervención de antropólogos especializados, quienes realizaron el levantamiento de las piezas para su posterior análisis.

Llamado a la responsabilidad informativa

Desde la fuerza policial remarcaron la importancia de verificar la información antes de su difusión, especialmente en contextos sensibles que pueden generar alarma social.

Asimismo, recordaron que los canales oficiales permanecen disponibles para brindar información confirmada, y solicitaron a la comunidad y a los medios evitar replicar versiones no chequeadas.