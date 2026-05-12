San Luis: la Policía resguardó a un niño con síndrome de Down que se había desorientado tras salir de su casa

Dylan, un niño de 11 años con síndrome de Down fue puesto al resguardo por efectivos policiales en la ciudad de San Luis, luego de haberse desorientado tras salir de su vivienda durante la mañana de este lunes 11 de mayo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico, quienes recibieron una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales sobre la presencia de un menor aparentemente desorientado frente a una vivienda de la manzana 232 del barrio 123 Viviendas.

De acuerdo a la información policial, los uniformados acudieron rápidamente al lugar y localizaron al niño, quien se encontraba acompañado por un perro y en buen estado de salud.

Una vecina del sector explicó a los efectivos que había llamado al 911 luego de advertir la presencia del menor en la vereda de su domicilio. Según relató, el niño parecía desorientado y se alejó cuando intentó llamarlo.

Tras resguardar al menor, los policías dieron intervención a personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), organismo que continuó con las actuaciones correspondientes.

Minutos más tarde, llegó al lugar la madre del niño, quien indicó que lo estaban buscando desde hacía un tiempo luego de que la puerta de su vivienda, ubicada en el barrio Cerro de la Cruz, quedara sin las medidas de seguridad necesarias, situación que permitió que el menor saliera solo y posteriormente se desorientara.

Desde CANAF consultaron a la mujer sobre la posibilidad de realizar una revisión médica preventiva al niño, aunque la madre manifestó que no consideraba necesaria esa atención.

Finalmente, personal policial continuó con las diligencias de rigor en el lugar para completar las actuaciones correspondientes.