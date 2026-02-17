San Luis lanzó el Boleto Estudiantil Gratuito y anunció aumentos salariales, ayuda escolar y beneficios para el inicio de clases

El Gobierno de la provincia de San Luis, encabezado por el gobernador Claudio Poggi, anunció una serie de medidas económicas y educativas destinadas a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo 2026. La batería de iniciativas incluye la implementación del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), aumentos salariales, mejoras en asignaciones familiares, incremento en la ayuda escolar anual y beneficios comerciales con descuentos en indumentaria y útiles.

Las decisiones se enmarcan en la declaración oficial del 2026 como el “Año de la Educación”, posicionando al sistema educativo como eje estratégico de la gestión provincial.

Uno de los anuncios centrales fue la puesta en marcha del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), que permitirá a miles de estudiantes viajar sin costo en el transporte público.

En la ciudad de San Luis, el beneficio alcanzará a 19.300 alumnos de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario, con una inversión conjunta entre el Gobierno provincial y el Municipio de San Luis de $2.718 millones.

En tanto, en Villa Mercedes, el Gobierno acordó junto al intendente Maximiliano Frontera el financiamiento del 50% del programa, beneficiando a más de 17.400 estudiantes, con un estimado de 115.000 pasajes mensuales, incluyendo alumnos de la V Brigada Aérea.

El mandatario explicó el alcance del beneficio:

“Gratuito no significa que nadie lo paga. La mitad la paga el municipio y la otra mitad el Gobierno provincial. Pero para las familias es gratuito”.

Además, el programa se extenderá al transporte interurbano, donde también podrán acceder docentes y personal no docente, con cobertura del 100% del costo del pasaje.

Según el secretario de Transporte, Víctor Cianchino, el sistema beneficiará a un universo estimado de 38.000 estudiantes que utilizan el transporte público en las principales ciudades de la provincia.

El gobernador confirmó un incremento salarial del 10% para la Administración Pública Provincial, que se aplicará en dos tramos:

5% en febrero

5% en abril

Además, se adelantó la fecha de cobro de haberes al 20 de febrero, previo al inicio de clases, con el objetivo de aliviar la economía familiar.

También se anunció:

Aumento del 20% en asignaciones familiares desde febrero

Incremento de la ayuda escolar anual a $150.000

Beneficiarios del Plan de Inclusión Social cobrarán $480.000 en febrero $500.000 en abril



Poggi explicó que estas medidas fueron posibles gracias a la previsión financiera provincial:

“Fuimos previsores cuando creamos, en el marco de la Ley de Emergencia Económica, una reserva de dos meses salariales ante emergencias o caída de recaudación”.

El Gobierno provincial, junto al Banco Nación, lanzó una nueva edición del programa “Vuelta al Cole”, que busca aliviar el gasto familiar en la compra de útiles e indumentaria.

La promoción estará vigente en dos etapas:

Del 18 al 20 de febrero

Del 4 al 6 de marzo

Incluye:

45% de descuento en indumentaria

40% de descuento en librerías

Tope de reintegro de hasta $100.000 por cliente en cada instancia

5% adicional sin tope para quienes cobran en Banco Nación

Financiación de hasta seis cuotas sin interés

Los beneficios se aplicarán mediante la billetera digital MODO BNA+, utilizando tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación.

La directora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Cecilia Hissa, informó que ya se sumaron 116 comercios de más de 16 localidades, garantizando cobertura en distintos puntos de la provincia.

El gobernador destacó que estas políticas buscan fortalecer el acceso a la educación y acompañar a las familias.

“La riqueza de una ciudad, de una provincia o de un país no está en los recursos naturales, sino en la formación de su gente”.

Las inscripciones al Boleto Educativo Interurbano ya están disponibles a través del sitio web de Transporte Integral Provincial, permitiendo que estudiantes, docentes y no docentes accedan al beneficio.

Con estas medidas, el Gobierno de San Luis reafirma su objetivo de posicionar la educación como prioridad, combinando inversión social, asistencia económica y políticas públicas orientadas al desarrollo educativo.