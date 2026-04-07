San Luis lanzó el plan “Ruralidad Segura” para reforzar la prevención del delito en el campo

El Gobierno de San Luis presentó este martes el plan “Ruralidad Segura”, una iniciativa integral destinada a fortalecer la prevención y el abordaje del delito en zonas rurales, mediante capacitación específica para efectivos policiales y la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y móviles.

El acto se desarrolló en el Salón Malvinas Argentinas, donde el gobernador Claudio Poggi encabezó el lanzamiento y firmó el decreto de adjudicación para la compra de 10 camionetas 4×4 especialmente equipadas para operar en áreas alejadas de los centros urbanos.

“En diciembre de 2023 había tres camionetas rurales, destruidas en un taller. Hoy sumamos 10 más para llegar a 19. Hemos sextuplicado la cantidad de móviles para la ruralidad”, afirmó el mandatario, quien remarcó que la medida forma parte de un proceso de profesionalización de la Policía de San Luis.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa representa una nueva especialidad dentro de la fuerza: “Ruralidad Segura”, combinando formación específica con equipamiento adaptado a las necesidades del territorio. “Estoy del lado de la seguridad y no del delincuente”, enfatizó.

Capacitación con modalidad mixta y enfoque integral

El subdirector de Foros de Relaciones con la Comunidad, Ignacio Nieto, explicó que el programa de formación tendrá una duración de dos meses y finalizará en junio. Estará dividido en tres módulos: dos virtuales y uno presencial.

Los contenidos incluirán territorio productivo, control sanitario y transporte agropecuario, mientras que el tramo presencial —del 1 al 5 de junio— abordará aspectos operativos e investigativos. La capacitación se dictará a través de la plataforma educativa Moodle del Ministerio de Seguridad, con materiales semanales y evaluación final.

Además, contará con la participación de capacitadores de las policías de La Pampa, Córdoba y Santa Fe, lo que permitirá incorporar experiencias de otras jurisdicciones en materia de seguridad rural.

Tecnología, conectividad y vínculo directo con productores

Uno de los ejes centrales del plan es la incorporación de tecnología en los operativos. Las nuevas camionetas estarán equipadas con computadoras, impresoras y antenas satelitales Starlink, lo que permitirá confeccionar actas y denuncias en el lugar del hecho.

También se implementará un canal directo de WhatsApp entre productores y la Policía para agilizar la comunicación y la respuesta ante emergencias en zonas rurales.

Abordaje del delito rural y trabajo interinstitucional

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, destacó que el plan busca abordar de manera integral problemáticas como el abigeato, el daño a la propiedad y los delitos vinculados a la salubridad.

“La idea es que el personal comprenda todas las dimensiones del delito rural para que la Justicia pueda actuar con mayor eficacia y evitar que los responsables queden en libertad”, señaló.

Además, remarcó el trabajo conjunto con organismos como el Ministerio de Desarrollo Productivo, Medio Ambiente y el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de mejorar la interpretación y sanción de los delitos asociados al ámbito rural.

La funcionaria subrayó que los nuevos móviles estarán conectados directamente con el 911 y el sistema judicial, lo que permitirá tomar decisiones inmediatas durante los procedimientos.