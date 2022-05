San Luis le brindará el Servicio Penitenciario a La Pampa

También firmaron una carta de intención para la construcción de un establecimiento carcelario en el sur de la provincia de San Luis.

Dos acuerdos entre las provincias de San Luis y La Pampa fueron suscritos este jueves en la Casa de Gobierno puntana por los gobernadores Alberto Rodríguez Saá y Sergio Ziliotto, en el marco del Tratado de El Caldén firmado el 29 de junio de 2017, con el objetivo de promover y coordinar vínculos políticos, jurídicos, económicos, culturales e institucionales.

El primero de ellos establece que San Luis se compromete a prestar alojamiento en su Servicio Penitenciario Provincial a personas privadas de libertad en calidad de procesado o condenado de La Pampa, por lo cual dispondrá de alojamiento de hasta 40 plazas, que podría ampliarse en casos especiales.

El segundo convenio contempla avanzar en un acuerdo para la construcción de un establecimiento carcelario en el sur de la provincia de San Luis, en un lugar a determinar.

Estuvieron presentes los ministros de Seguridad, y de Gobierno, Justicia y Culto de San Luis, Luciano Anastasi y Fabián Filomena, respectivamente, y los ministros de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad de La Pampa, Ariel Rauschenberger y Horacio Esteban Di Nápoli.

“Cuando firmamos el Tratado de El Caldén nos permitió acercarnos y ayudó a pensar, a tomar decisiones y unir a los pueblos, y ahora nos volvemos a encontrar para ayudarnos, como es el caso del sistema carcelario, que San Luis cuenta con un servicio que se ubica entre los mejores de la Argentina y que La Pampa no cuenta con ello”, describió Rodríguez Saá.

El mandatario puntano agregó que el Servicio Penitenciario de la provincia cuenta con una estructura que “es muy respetuosa de los derechos humanos y estamos en vigilancia permanente para que mejore cada vez más, tanto para los privados de la libertad como a las víctimas”.

Indicó que el alojamiento que San Luis brindará a los presos de La Pampa será remunerado por la provincia vecina y anunció que con la firma de una carta de intención se comenzó a trabajar en un proyecto para construir una cárcel en el sur del territorio puntano.

“Estamos pensando en un desarrollo mucho mayor que un centro penitenciario, porque el lugar donde se construya demandará escuela, hospital y el resto de los servicios que terminarán convirtiendo al lugar en una nueva población”, según proyectó.

El gobernador Ziliotto expresó su satisfacción de seguir trabajando en conjunto con la provincia de San Luis y celebró que con estos acuerdos “buscamos lograr un sistema de reinserción de aquellas personas que por distintas razones salieron de la convivencia normal que impone la ley”.

Dijo que también estos convenios permitirán hacer un uso más eficiente de los fondos públicos. “Trabajar en conjunto es eso, dar la mayor cantidad de respuestas con la menor inversión pública, porque en provincias con economías de menor escala como las nuestras, si no está el Estado presente no hay respuestas para la gente, no hay inclusión ni igualdad de oportunidades”.

Con esta articulación entre ambas provincias “damos respuestas desde lo institucional para reinsertar en la sociedad a aquellas personas privadas de la libertad con este servicio público, que es una obligación que tenemos, que no es otra cosa que justicia social”, cerró Ziliotto.

