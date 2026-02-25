San Luis lidera la judicialidad laboral en Argentina: 300 juicios cada 10 mil trabajadores en 2025

San Luis registró en 2025 la mayor tasa de judicialidad laboral del país, con 300 juicios iniciados cada 10 mil trabajadores asegurados en el sistema de ART, según un relevamiento del portal Argentina en Datos, elaborado en base a información de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

El indicador representa un incremento interanual del 20,7% y más que duplica el promedio nacional, que se ubicó en 132,8 casos por cada 10 mil trabajadores.

Nueve años de la Ley 27.348 y más juicios que nunca

El dato adquiere especial relevancia al cumplirse nueve años de la sanción de la Ley 27.348, norma complementaria del régimen de riesgos del trabajo que buscó reducir la judicialización mediante la creación de comisiones médicas obligatorias y mejoras indemnizatorias.

Sin embargo, las estadísticas muestran que el objetivo de descomprimir los tribunales no solo no se cumplió, sino que la tendencia continúa en ascenso.

Durante los primeros nueve meses de 2025 se iniciaron en San Luis 2.485 litigios, lo que equivale a un promedio de 9,1 demandas por día. La cifra implica un alza del 19,6% respecto del mismo período de 2024, cuando se habían registrado 2.077 expedientes.

En los últimos seis años, la provincia se consolidó como la séptima jurisdicción con más juicios iniciados en el país, pese a tener una estructura productiva considerablemente menor que otros distritos.

Ranking nacional y comparación regional

En términos absolutos, San Luis quedó por detrás de la Provincia de Buenos Aires (36.805 demandas), la Ciudad de Buenos Aires (18.880), Santa Fe (13.864), Córdoba (6.085), Mendoza (6.796) y Chubut (3.018).

En litigiosidad cada 10 mil trabajadores, el podio detrás de San Luis lo completan Santa Fe (295,9) y Chubut (235,8). Luego aparecen Mendoza (208) y Jujuy (179).

Más atrás se ubican la Provincia de Buenos Aires (159), Córdoba (127), Neuquén (116), CABA (113) y Entre Ríos (87).

A nivel nacional, en 2025 ingresaron 134.141 nuevos juicios laborales, con un crecimiento del 6,4% interanual.

La UART advierte una “paradoja”: mientras los siniestros laborales cayeron 55%, los fallecimientos bajaron 80% y la cobertura se amplió, las demandas judiciales continúan aumentando.

En comparación internacional, la entidad señala que Argentina registra 132,8 juicios cada 10 mil trabajadores, frente a Chile (5,8) y España (8,5), lo que ubica al país con niveles de litigiosidad muy superiores a los estándares regionales.

Las comisiones médicas en San Luis

Ante este escenario, el Gobierno provincial impulsó medidas para descomprimir la vía judicial. San Luis adhirió a la Ley 27.348 en diciembre de 2024 y su implementación comenzó en mayo de 2025, tras la firma de convenio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Se pusieron en funcionamiento comisiones médicas en las tres circunscripciones judiciales, con un plazo máximo de 60 días para dictaminar, patrocinio jurídico gratuito y un nuevo cuerpo de peritos.

El esquema busca resolver diferencias entre trabajadores y ART respecto al porcentaje de incapacidad, tratamiento otorgado y determinación del carácter laboral del accidente o enfermedad profesional.

Según la presidenta de la UART, Mara Bettiol, gran parte de los casos que llegan a juicio corresponden a situaciones donde en sede administrativa se determinó 0% de incapacidad.

Desde este mes rige además un nuevo baremo establecido por el decreto 549/2025, que redefine los criterios de evaluación de incapacidad, con el objetivo de reducir discrecionalidad y priorizar parámetros objetivos.

Reforma laboral y cambios en discusión

El aniversario de la ley coincide con el debate parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que insiste en garantizar el cumplimiento obligatorio de las comisiones médicas como instancia previa.

Entre los puntos clave del proyecto se encuentran:

Unificación del cálculo de intereses bajo el esquema “IPC + 3%”.

Posibilidad de pagar sentencias laborales en cuotas (hasta seis para grandes empresas y doce para pymes).

El oficialismo sostiene que la iniciativa apunta a reducir la litigiosidad y terminar con lo que denomina “industria del juicio”.

Los rubros con más demandas en San Luis

La composición sectorial muestra que la administración pública encabeza el listado con 955 casos hasta septiembre de 2025 (+23,4%).

Le siguen:

Industria : 637 expedientes (+11,8%).

Comercio y reparación de vehículos : 221 (+41,7%).

Construcción : 116 (-23,2%).

Transporte y almacenamiento: 114 (+44,3%).

Los números reflejan una tendencia sostenida que mantiene a San Luis en el centro del debate nacional sobre litigiosidad laboral, costos empresariales y funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo.