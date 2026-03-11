San Luis: miércoles inestable con lluvias aisladas y máximas cercanas a los 26°C

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis (REM) informó que este miércoles 11 de marzo se presentará con condiciones algo inestables y escasos cambios en las temperaturas en gran parte del territorio provincial.

Según el reporte oficial, el cielo estará parcial a mayormente nublado durante distintos momentos de la jornada y se prevé la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas desde el mediodía hasta promediar la tarde.

Las precipitaciones podrían afectar principalmente la franja este de la provincia de San Luis, mientras que en el resto del territorio las condiciones se mantendrán variables, con momentos de nubosidad y períodos de mejora.

Temperaturas agradables en toda la provincia

En cuanto a los registros térmicos, el informe meteorológico indica que las temperaturas mínimas rondarán los 16°C, mientras que las máximas alcanzarán entre 26°C y 27°C en promedio a lo largo del territorio provincial.

Estas condiciones mantendrán un ambiente templado y húmedo, característico de jornadas con inestabilidad atmosférica.

Viento del noreste con ráfagas fuertes

El viento soplará desde el sector noreste, con intensidad leve a moderada entre 12 y 28 km/h.

No obstante, la región noroeste de San Luis podría registrar ráfagas fuertes cerca del mediodía, lo que podría generar momentos de mayor intensidad del viento en esa zona.

El panorama general anticipa una jornada inestable pero con temperaturas agradables, típica de la transición hacia condiciones más húmedas en la región.