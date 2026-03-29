San Luis: multitudinaria Marcha por la Vida reclamó la derogación de la ley del aborto

La ciudad de San Luis fue escenario este sábado de una nueva edición de la Marcha por la Vida, una convocatoria que reunió a organizaciones religiosas, familias y referentes sociales en el marco del Día del Niño por Nacer. La movilización se sumó a una jornada de alcance nacional que, en 2026, alcanzó su undécima edición.

La concentración comenzó pasadas las 18 en la Plaza Independencia, desde donde partió la columna por calle San Martín, avanzando hacia la Plaza Pringles. Durante el recorrido, los manifestantes portaron banderas argentinas, pañuelos celestes y pancartas con consignas en rechazo a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en Argentina en 2020.

El grupo, que ocupó más de una cuadra, se desplazó acompañado por una unidad móvil de una radio local que marcaba el ritmo de la marcha. A través de altoparlantes, se emitieron consignas dirigidas a la dirigencia política, con pedidos concretos para avanzar en la derogación de la normativa vigente.

Entre los asistentes, se destacaron testimonios de carácter personal y emocional. Algunos participantes señalaron que acompañaban la movilización por experiencias cercanas vinculadas a la temática, mientras que otros reafirmaron su compromiso de participar en este tipo de convocatorias.

En representación de organizaciones, Mary Suárez, delegada de Actúa Familia, expresó que el objetivo del movimiento es “ser la voz de quienes no pueden expresarse” y cuestionó la legislación vigente. En ese marco, planteó preocupaciones vinculadas a la baja en los índices de natalidad y su impacto social.

El acto central se desarrolló en la Plaza Pringles, donde se entonaron las estrofas del himno nacional y se realizaron discursos de distintos referentes. Participaron la diputada nacional Mónica Becerra, el concejal Mario Silvestri y el dirigente Martín Olivera, entre otros.

Durante el cierre, el catequista Andrés D’Angelo y la abogada Luján Muñoz realizaron intervenciones con críticas hacia la dirigencia política y reflexiones sobre el rol del Estado. En la misma línea, la estudiante de abogacía María Julieta Pérez Escudero destacó la necesidad de abordar el debate desde una perspectiva social integral.

La jornada incluyó además actividades complementarias, como la proyección de ecografías en pantalla gigante, en una propuesta impulsada por profesionales de la salud presentes en el lugar.

La movilización concluyó de manera pacífica con la desconcentración progresiva de los asistentes, en una nueva manifestación del movimiento provida en la capital puntana.

Crédito foto: Blas Abayay