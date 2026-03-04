San Luis: murió un hombre de 35 años tras descompensarse mientras jugaba al fútbol en una cancha del Parque Industrial Norte

Un hombre de 35 años falleció minutos antes de la medianoche de este martes mientras participaba de un partido de fútbol amateur en la cancha Sol de Mayo, ubicada en el Parque Industrial Norte de la ciudad de San Luis. El hecho generó conmoción entre los jugadores y personas que se encontraban en el predio deportivo.

La víctima fue identificada como Gastón Funes, quien se desempeñaba como arquero durante el encuentro. Según se informó, en medio del partido comenzó a sentirse mal y se lo manifestó a sus compañeros.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, Funes abandonó su posición en el arco y caminó algunos metros hacia el centro del campo de juego. Allí se sentó y, segundos después, cayó al suelo inconsciente, lo que generó alarma inmediata entre quienes presenciaban el encuentro.

Ante la situación, los presentes llamaron de inmediato al 911 para solicitar asistencia médica. Personal de la Comisaría 4°, que realizaba recorridos preventivos por la zona, acudió rápidamente al predio tras recibir el alerta.

Al llegar, los efectivos observaron a varias personas que les indicaban el lugar del incidente dentro de la cancha. Allí encontraron al hombre tendido boca arriba y sin responder a estímulos, mientras sus compañeros relataban que se había descompensado instantes antes.

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del Sempro, cuyos profesionales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, se constató el fallecimiento producto de un paro cardíaco.

En el predio también trabajó personal de Policía Científica y del Departamento Homicidios, que llevó adelante las tareas periciales correspondientes para documentar lo sucedido.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de Roxana Alcaraz, quien dispuso que, una vez concluidas las pericias, se solicitara la morguera judicial para el levantamiento y traslado del cuerpo.

El dramático episodio generó profunda conmoción entre los jugadores y testigos que participaban del encuentro deportivo, quienes presenciaron el momento en que el arquero se descompensó dentro del campo de juego.