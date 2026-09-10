San Luis: murió un joven de 24 años que había sufrido una descarga eléctrica

Un joven de 24 años falleció luego de permanecer internado en grave estado tras sufrir una descarga eléctrica en un sector de la ciudad de San Luis. El deceso se produjo el martes 8 de septiembre en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde se encontraba en terapia intensiva.

El episodio que derivó en su internación ocurrió durante la madrugada del 28 de agosto, cuando efectivos de la Policía de la Provincia de San Luis fueron alertados sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública, en inmediaciones de la manzana “R” del barrio 1° de Mayo.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al joven con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Ante la gravedad de las lesiones, solicitaron inmediatamente una ambulancia.

Personal médico lo asistió en el lugar y posteriormente dispuso su traslado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde quedó alojado en terapia intensiva.

La descarga eléctrica habría ocurrido en barrio Pescadores

De acuerdo con la información policial, los efectivos entrevistaron a la pareja del joven, quien manifestó que las lesiones se habrían producido a raíz de una descarga eléctrica mientras presuntamente intentaba cortar cables de alta tensión ubicados en la vía pública.

Las actuaciones permitieron establecer que el episodio habría ocurrido en un sector del barrio Pescadores, próximo al lugar donde posteriormente fue encontrado el joven.

La situación fue informada a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, que tomó intervención en el caso.

Al día siguiente del episodio, un hombre se presentó en la Comisaría Seccional 4° y radicó una denuncia por daños ocasionados en el lugar. A partir de esa presentación, la Policía volvió a comunicarse con la fiscalía interviniente para aportar nuevos detalles sobre lo sucedido.

Según la información oficial, hasta ese momento la fiscalía no había dispuesto custodia policial ni otra medida respecto del joven que permanecía hospitalizado.

Falleció tras permanecer internado

Finalmente, efectivos de la Comisaría Seccional 4° fueron informados de que el joven había fallecido el martes 8 de septiembre en el Hospital Central.

De acuerdo con lo comunicado, la causa del fallecimiento fue una insuficiencia cardiorrespiratoria, luego de permanecer internado desde el episodio ocurrido el 28 de agosto.

La investigación permanece bajo intervención de la Justicia para determinar las circunstancias en las que se produjo la descarga eléctrica.