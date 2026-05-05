San Luis: murió una beba de cinco meses por broncoaspiración en el barrio 1° de Mayo

Una beba de cinco meses falleció en la madrugada de este martes 5 de mayo en la ciudad de San Luis, luego de sufrir un episodio de broncoaspiración en su vivienda del barrio 1° de Mayo. El hecho generó conmoción y es investigado por la Justicia provincial.

De acuerdo a fuentes policiales, el episodio ocurrió cerca de las 4:30, cuando efectivos de la Sección Motorizada y de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico acudieron a un domicilio de la manzana “U”, tras un llamado al 911.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una joven de 26 años, madre de la menor, quien manifestó que la beba presentaba dificultades para respirar y tenía el cuerpo frío. Ante la gravedad del cuadro, los efectivos realizaron maniobras de reanimación y trasladaron de inmediato a la niña en un móvil policial hacia el Hospital del Oeste.

Ya en el centro de salud, los profesionales médicos continuaron con las tareas de primeros auxilios, pero minutos después confirmaron el fallecimiento de la menor.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Penal N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con competencia en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, a cargo de la Dra. María Delia Bringas, quien dispuso las medidas correspondientes.

Según el informe forense, la autopsia determinó que la causa de muerte fue “asfixia por broncoaspiración”, un cuadro que se produce cuando contenido gástrico o líquido ingresa a las vías respiratorias, generando obstrucción.

El hecho se encuentra bajo análisis judicial para establecer las circunstancias en que ocurrió la tragedia.