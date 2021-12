“San Luis no firmó ni firmará el Pacto Fiscal porque tiene autonomía con los impuestos y continúa con los juicios”

El primer mandatario sanluiseño, Alberto Rodríguez Saá, relató que hace algunos días mantuvo contacto con el Ministerio del Interior de la Nación por la firma del nuevo Pacto Fiscal: “Les dije varias veces que San Luis no firmó en la era Macri, ni en la era Fernández y tampoco firmará ahora, me invitaron a ir igual, pero no viajé, no firmé y aparezco como firmando, entonces tengo que aclarar que no firmé el Pacto Fiscal. No firmé porque la Provincia tiene autonomía con los impuestos y sigue con los juicios”.