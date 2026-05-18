San Luis participó del Seminario UE–Argentina para potenciar inversiones, exportaciones y energías renovables

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, integró el panel de apertura del Seminario UE–Argentina, un encuentro estratégico orientado a fortalecer los vínculos entre la Unión Europea y las provincias argentinas en materia de comercio exterior, inversiones y desarrollo productivo.

La actividad contó además con la participación del Embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Hoeg; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Fernando Brun; y el director del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones de la Universidad Austral, Fernando Straface.

El seminario, desarrollado durante la mañana del lunes, tuvo como eje principal el intercambio entre representantes europeos y funcionarios provinciales y municipales vinculados a áreas de relaciones internacionales, comercio exterior, promoción de inversiones y producción.

Durante la apertura, Erik Hoeg sostuvo que las provincias argentinas “son protagonistas del cambio productivo” y remarcó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre nuevas oportunidades para el comercio, las inversiones, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de las cadenas de valor.

El diplomático europeo también señaló que el desarrollo económico requiere “previsibilidad y sostenibilidad en el tiempo” y valoró estos espacios de articulación entre el sector público, privado y académico.

Poggi resaltó el potencial energético y logístico de San Luis

En su exposición, Claudio Poggi puso el foco en la necesidad de generar espacios de intercambio que permitan al sector productivo y agroindustrial de San Luis acceder a nuevos mercados internacionales y generar más oportunidades laborales para los sanluiseños.

El mandatario destacó además que la educación y el acceso al conocimiento ocupan un lugar central en las políticas públicas provinciales, al considerarlas herramientas fundamentales para transformar la realidad económica y social.

Uno de los puntos más destacados de su presentación estuvo relacionado con el desarrollo de las energías limpias. Según explicó, actualmente el 50% del consumo eléctrico de la provincia proviene de fuentes renovables, una cifra que posiciona a San Luis como una de las provincias con fuerte proyección en materia energética sustentable.

En ese sentido, Erik Hoeg había señalado previamente que Europa busca consolidar alianzas de largo plazo vinculadas al desarrollo verde y a inversiones sostenibles.

Desarrollo productivo y proyección internacional

Otro de los aspectos resaltados por el Gobernador fue la ubicación estratégica de la provincia y su potencial para consolidarse como polo logístico regional.

Asimismo, mencionó la importancia de los planes maestros de energía y agua que impulsa el Gobierno provincial y el trabajo conjunto con la CEPAL para fortalecer el desarrollo productivo de San Luis.

Por su parte, Fernando Brun, representante de la Cancillería Argentina, afirmó que el país atraviesa un escenario de mayor previsibilidad e institucionalidad y destacó la relevancia de los encuentros federales para potenciar las economías regionales.

“Argentina debe integrarse cada vez más a las cadenas de valor y fortalecer sus exportaciones”, sostuvo el funcionario nacional.

En tanto, Fernando Straface remarcó que los motores del crecimiento argentino están distribuidos federalmente y que cada provincia cuenta con perfiles productivos de gran potencial.

Tras la apertura oficial, comenzaron los distintos paneles previstos para la jornada, con exposiciones de especialistas del ámbito diplomático, académico y representantes provinciales.