San Luis: Poggi elimina el Ministerio de Ciencia e Innovación y reestructura el gabinete

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, avanzó con una reestructuración del gabinete al disponer la eliminación del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco del proyecto de nueva ley de ministerios que será enviado a la Legislatura provincial.

Como primer paso, el mandatario aceptó la renuncia de todos los funcionarios políticos que integraban esa cartera. Según se informó, el 70% de la estructura política será eliminada, mientras que el 30% restante será reubicado en distintas áreas del Ejecutivo.

Desde el Gobierno aclararon que la medida no afectará a los empleados públicos, ya que el recorte se limita exclusivamente a cargos políticos.

Reasignación de funciones

Las competencias que dependían del Ministerio de Ciencia e Innovación serán redistribuidas en otros organismos:

El Ministerio de Hacienda e Infraestructura absorberá la Dirección de Estadísticas y Censos .

absorberá la . El Ministerio de Educación quedará a cargo del área de Innovación Educativa .

quedará a cargo del área de . La Agencia de Ciencia y Tecnología tendrá bajo su órbita la Red de Estaciones Meteorológicas.

Estas modificaciones serán formalizadas en el proyecto de ley que redefinirá la estructura ministerial de la provincia.

Reforma en marcha

La eliminación de esta cartera se enmarca en un proceso más amplio de revisión del funcionamiento del Estado. Según indicaron fuentes oficiales, Poggi continuará evaluando durante las próximas semanas el resto de las estructuras funcionales, con el objetivo de diseñar una nueva organización del gabinete provincial.

La iniciativa apunta a reducir la cantidad de cargos políticos y optimizar recursos, en línea con el esquema que el Ejecutivo busca implementar en la administración pública.