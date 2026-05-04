San Luis: Poggi enviará una nueva ley de ministerios y un paquete de reactivación económica para impulsar la inversión privada

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció el envío a la Legislatura Provincial de una nueva ley de ministerios junto a un conjunto de iniciativas orientadas a la reactivación económica. La propuesta busca reducir la estructura política del Estado y promover la llegada de inversiones privadas para dinamizar el empleo.

El anuncio fue realizado este domingo a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), donde el mandatario provincial expuso los principales lineamientos de la iniciativa y el contexto en el que se inscribe la decisión.

Hace 1058 días que me eligieron como gobernador para que genere un cambio en la Provincia (11/6/23). Desde ese día, quienes perdieron y gobernaban , hicieron todo lo posible para que a la ya fundida Provincia, dejarla peor. Llevamos 875 días gobernando la… — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) May 4, 2026

En su mensaje, Poggi sostuvo que la situación económica actual obliga a profundizar un esquema de austeridad, lo que incluye una reducción en la cantidad de cargos políticos dentro del Ejecutivo provincial. En paralelo, anticipó la implementación de una “batería de acciones y leyes” destinadas a fomentar la actividad económica y la generación de puestos de trabajo.

El gobernador también hizo referencia al escenario heredado al asumir su gestión en diciembre de 2023, al señalar que su administración trabaja en “reparar” las condiciones económicas de la provincia y sentar bases para el crecimiento. En ese marco, consideró que este es un momento clave para “reorganizar” el funcionamiento del Estado y avanzar en un modelo de desarrollo sustentado en la inversión privada.

Según adelantó, el proyecto será remitido en los próximos días a la Legislatura de San Luis, donde deberá ser debatido por los distintos bloques políticos. Se espera que la iniciativa incluya tanto modificaciones en la estructura ministerial como herramientas específicas para incentivar el sector productivo.

El paquete legislativo se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno provincial orientada a mejorar la competitividad, atraer capitales y generar condiciones favorables para el crecimiento económico en San Luis.

Finalmente, Claudio Poggi aseguró que su gestión continuará trabajando para consolidar un “futuro mejor”, con foco en la eficiencia del Estado y la recuperación de la actividad económica.