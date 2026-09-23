San Luis presentó la segunda edición de los “50 Festivales”: más de 70 fiestas recorrerán la provincia hasta abril

San Luis presentó este martes la segunda edición de los “50 Festivales”, una iniciativa que reúne más de 70 celebraciones populares de distintas localidades de la provincia. El calendario comenzará en octubre y se extenderá durante seis meses, hasta Semana Santa de abril.

La presentación se realizó en el Salón Malvinas Argentinas y contó con la participación del gobernador Claudio Poggi, el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, legisladores, funcionarios provinciales, intendentes y representantes de las localidades involucradas. También estuvo presente “Choco Luis”, figura emblema de la propuesta turística.

El programa busca poner en valor la cultura, las tradiciones y los sabores puntanos, al mismo tiempo que pretende generar movimiento económico en municipios y localidades a partir del turismo.

Una propuesta pensada para las “escapadas”

Durante la presentación, Claudio Poggi destacó que San Luis debe posicionarse como un destino accesible para viajes cortos, teniendo en cuenta los nuevos hábitos de los turistas argentinos.

“A San Luis lo tenés cerca en distancia y en presupuesto. Hay que acomodarse a la realidad de la nueva forma de hacer turismo o de descanso que tiene el argentino. Son escapadas, fundamentalmente a experiencias”, señaló el gobernador.

Poggi explicó que, según los datos relevados durante la primera edición, el turista promedio permanece 3,5 días en la provincia. Por eso, consideró clave desarrollar propuestas capaces de atraer visitantes durante estadías breves y generar motivos para que regresen.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer la articulación entre el Gobierno provincial, los municipios y el sector privado, incluyendo hotelería, gastronomía, comercios y emprendedores.

Más de 500 mil asistentes y $14 mil millones de movimiento económico

El ministro Juan Álvarez Pinto repasó los resultados de la primera edición de los “50 Festivales”.

Según los datos difundidos durante el acto, el programa convocó a más de 500 mil asistentes y generó un movimiento económico superior a los $14 mil millones.

Además, participaron más de 8.000 bailarines y 3.000 artistas locales, junto con referentes de alcance nacional.

La iniciativa también tuvo presencia en medios nacionales como Cadena 3 e Infobae y recibió un reconocimiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como uno de los principales activadores turísticos del país durante el último año.

“Las fiestas populares y celebraciones representan nuestra riqueza cultural, activan la industria cultural y, fundamentalmente, generan movimiento económico”, sostuvo Álvarez Pinto.

El Gobierno aumentará un 30% la asistencia económica

Para esta segunda edición, la Provincia anunció un 30% de incremento en la asistencia económica destinada a los municipios que organicen festivales.

El acompañamiento también incluirá herramientas de difusión, promoción, asesoramiento técnico y artístico.

A diferencia de la primera edición, el programa incorporará además celebraciones organizadas por asociaciones y ONG, junto con carnavales de diferentes localidades.

Se mantendrán, asimismo, algunas condiciones vinculadas a la participación de artistas: el cupo femenino en los escenarios y la contratación de artistas locales que estén inscriptos en el registro provincial.

El objetivo, explicó Álvarez Pinto, es acompañar celebraciones que forman parte de la identidad de cada comunidad y que, en muchos casos, representan un momento de reencuentro para familias y vecinos que viven fuera de sus localidades de origen.

Beneficios bancarios para incentivar el turismo

La propuesta también contempla beneficios para quienes visiten San Luis y utilicen determinadas promociones bancarias.

Entre las herramientas anunciadas se mantiene el esquema de beneficios del Banco Nación, disponible para clientes de todo el país.

La propuesta contempla:

30% de descuento en productos regionales y recreación.

10% en hotelería.

30% en gastronomía.

Reintegros y cuotas sin interés, según las condiciones de cada promoción.

De acuerdo con lo explicado durante la presentación, una parte de esos reintegros es financiada mediante aportes del Gobierno provincial.

Poggi también convocó a otras entidades financieras a sumarse con promociones. En ese marco, mencionó el proyecto de “Impulso al Consumo Familiar”, vinculado al plan de desendeudamiento familiar que comenzaría su tratamiento legislativo.

La Ruta de los Sabores busca potenciar la gastronomía puntana

Uno de los ejes incorporados a esta edición será la Ruta de los Sabores, una iniciativa destinada a fortalecer la identidad gastronómica de las diferentes localidades.

Durante el acto, Juan Álvarez Pinto firmó convenios con el rector de la Universidad de La Punta, Luis Quintas, y con su par de la UPrO, Rudy Cámera.

Los acuerdos apuntan a fortalecer la gastronomía vinculada a las fiestas populares y a profesionalizar los equipos municipales relacionados con la organización de eventos y las industrias culturales.

La propuesta contempla productos y preparaciones características de distintas localidades, como el pastel criollo de Quines, el quesillo de Villa de la Quebrada y la gallina hervida de Lafinur, entre otros.

También se incorporarán experiencias vinculadas a la producción de cerveza artesanal, vermut, gin y vinos puntanos, además de propuestas dulces y otros productos regionales.

La idea es que el visitante no solo pueda comprar productos, sino también conocer sus procesos de elaboración y vincularlos con una experiencia turística.

Más de 70 celebraciones hasta abril

El calendario de la segunda edición de los “50 Festivales” reunirá más de 70 eventos, entre festivales, fiestas populares, aniversarios de pueblos y carnavales.

La actividad comenzará en octubre con celebraciones en Batavia y Fortuna y se extenderá hasta abril, durante Semana Santa.

La agenda completa y actualizada puede consultarse en agenda.sanluis.gob.ar, donde se incorporan semanalmente las actividades turísticas y culturales de la provincia.

Música, danza y tradición para cerrar la presentación

La presentación terminó con una muestra artística que anticipó parte del despliegue previsto para los escenarios de la provincia.

Los hermanos Lucero y Abby Lugea interpretaron una versión del clásico vals “Provincia de San Luis”. Luego, Daniela Garro cantó “Caminito del Norte” y “Calle Angosta”.

El cierre musical estuvo a cargo de Trébol Mercedino, que interpretó un gato y además participó este año de la producción y grabación de la cueca de los “50 Festivales”, realizada junto con la Casa de la Música y Mario Loyola, autor y compositor de la obra.

Más de 20 bailarines de la Escuela de Arte acompañaron las presentaciones.

La puesta buscó representar el espíritu de las celebraciones populares sanluiseñas: los vecinos que trabajan durante todo el año para recibir a los visitantes, los artesanos, los músicos, los bailarines y las familias que convierten cada fiesta en un espacio de encuentro y celebración de la identidad provincial.