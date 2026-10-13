San Luis publicó la 20ª convocatoria para cubrir cargos docentes en 2026

Los docentes de San Luis ya pueden manifestar su voluntad para cubrir cargos y horas cátedra, con carácter interino o suplente, en establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial.

La convocatoria fue difundida este martes 13 de octubre de 2026 por el Ministerio de Educación de San Luis y corresponde al llamado regular para la cobertura de cargos docentes y horas cátedra 2026.

Cómo inscribirse

Los aspirantes deberán ingresar al Sistema de Junta de Clasificación Docente de la provincia de San Luis y manifestar su voluntad para cubrir cargos u horas cátedra en un establecimiento educativo por nivel y por región.

Para completar la postulación, deberán adjuntar un único archivo en formato PDF con la siguiente documentación:

Copia legible del anverso y reverso del DNI.

Formulario DJ02, correspondiente a la Declaración Jurada de Incompatibilidad.

En el formulario deberán consignarse todos los cargos docentes y horas cátedra que el aspirante tenga en otras instituciones educativas reconocidas oficialmente, sin importar el tipo de gestión. La documentación deberá ser certificada por la autoridad educativa de los establecimientos declarados o por autoridades del Ministerio de Educación en la fecha fijada para la recepción de las manifestaciones de voluntad.

Fechas y horarios del acto público

Para los niveles Inicial y Primario, las manifestaciones de voluntad se recibieron a través del sistema oficial el martes 13 de octubre de 2026, entre las 08:00 y las 14:00.

El mismo plazo y horario correspondió al acto público regular para el nivel Secundario: martes 13 de octubre, de 08:00 a 14:00.

La convocatoria completa y sus condiciones pueden consultarse en la publicación oficial de la Agencia de Noticias San Luis.