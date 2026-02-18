San Luis ratifica el PANE 2026: Claudio Poggi confirmó la continuidad del programa alimentario escolar

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, el gobernador de Claudio Poggi encabezó una reunión con proveedores del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) y confirmó la continuidad de la política pública. Las clases comenzarán el lunes 23 en toda la provincia de San Luis, que volverá a cumplir con los 190 días de actividad escolar.

El encuentro reunió a representantes de unas 70 PyMEs proveedoras del servicio alimentario, consolidando al PANE como uno de los ejes sociales y educativos centrales de la actual gestión.

Garantizar alimentación y asistencia escolar

Durante su intervención, el mandatario remarcó que la educación ocupa un lugar prioritario en la agenda de Gobierno y ubicó al PANE como herramienta complementaria para garantizar condiciones básicas de aprendizaje.

Recordó que el programa comenzó en 2024 bajo el formato actual y que este será el tercer año de implementación. Actualmente se distribuyen 62.000 viandas diarias entre desayunos, meriendas y almuerzos en establecimientos escolares de toda la provincia.

El esquema operativo establece que el 75% del servicio es provisto por empresas privadas, mientras que el 25% restante está a cargo de cooperadoras escolares. Según datos oficiales, la cantidad de PyMEs proveedoras creció de 30 en el primer año a 70 en la actualidad.

Poggi vinculó el programa no sólo con el rendimiento escolar, sino también con el impacto económico local, al señalar que la iniciativa genera empleo y fortalece la producción provincial.

Inversión pública y magnitud presupuestaria

El Gobernador dimensionó la inversión destinada al plan y la comparó con otra política estructural del Estado provincial: afirmó que el presupuesto del PANE equivale a la construcción de mil viviendas.

En ese marco, destacó que se trata de un esfuerzo financiero significativo dentro del esquema presupuestario de la provincia, al tiempo que solicitó responsabilidad y compromiso a los proveedores para garantizar calidad y continuidad del servicio.

Modalidad diaria en las escuelas

El mandatario defendió el sistema de entrega diaria en los establecimientos educativos frente a la alternativa de bolsones alimentarios, al considerar que el actual formato asegura que los estudiantes efectivamente reciban una alimentación nutritiva bajo estándares determinados.

Además, transmitió previsibilidad al sector privado al asegurar que el programa continuará en el tiempo y que el Estado cumplirá con los compromisos asumidos.

Participación de funcionarios y proveedores

Del encuentro participaron el ministro de Educación, Guillermo Araujo; la secretaria de PANE, Laura Capaldo; el presidente de Sol Puntano, Daniel Boiero, entre otros funcionarios.

Entre los proveedores, Aníbal Papini, representante de “Panificadora Italia”, valoró la implementación del sistema y señaló que aportó organización y previsibilidad en los pagos y en la planificación de menús. Actualmente, su empresa emplea a cinco personas vinculadas al servicio escolar.

Con el inicio de clases previsto para el lunes 23, el Gobierno provincial ratificó así la continuidad de una política que combina asistencia alimentaria, fortalecimiento educativo y desarrollo económico local.