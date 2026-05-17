San Luis registró temperaturas extremas: Bajada Nueva alcanzó los -6,9°C y fue el punto más frío de la provincia

La provincia de San Luis vivió una de las mañanas más frías del año este domingo, con temperaturas bajo cero en numerosas localidades, según el ranking difundido por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

El registro más bajo se produjo en Bajada Nueva, donde el termómetro descendió hasta los -6,9°C, convirtiéndose en el punto más frío de la provincia hasta las 7 de la mañana. Muy cerca quedó Navia, con -6,6°C.

Entre las localidades con temperaturas más extremas también se ubicaron Valle de Pancanta (-5,5°C), Martín de Loyola (-5,1°C) y El Trapiche (-4,2°C), consolidando una jornada marcada por las fuertes heladas y el intenso frío en distintas regiones puntanas.

La REM detalló además que otras zonas registraron mínimas significativas, como Las Chacras (Juana Koslay) con -3,9°C, Alto Pelado y Naschel con -3,7°C, además de Paso Grande con la misma marca térmica.

En el centro y sur provincial también se reportaron valores bajo cero. Villa Larca alcanzó los -2,8°C, mientras que Donovan registró -2,6°C y Concarán, Estancia Grande y Villa Reynolds marcaron -2,5°C.

Según indicó el organismo meteorológico provincial, en varias localidades las temperaturas continuaban descendiendo durante las primeras horas de la mañana, por lo que no se descartaban nuevas mínimas.

El informe refleja el avance de una masa de aire frío que afecta a gran parte de la región central del país y que mantiene condiciones de bajas temperaturas en el territorio puntano.

Ranking de las temperaturas más bajas en San Luis