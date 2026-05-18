San Luis registró temperaturas extremas bajo cero: San Martín alcanzó los -8°C este lunes

La provincia de San Luis atraviesa una de las jornadas más frías del año. Según el ranking oficial de temperaturas mínimas registrado hasta las 7:00 de este lunes 18 de mayo de 2026, varias localidades puntanas amanecieron con valores bajo cero, encabezadas por Estación San Martín, donde el termómetro descendió hasta los -8°C.

El relevamiento incluye las 30 estaciones meteorológicas con las temperaturas más bajas de la provincia y confirma un marcado ingreso de aire polar que afecta a distintas regiones del territorio puntano.

Las localidades más frías de San Luis

Detrás de Estación San Martín, otras localidades también registraron temperaturas extremas:

Naschel : -6°C

: -6°C Valle del Conlara : -6°C

: -6°C Baldecito : -6°C

: -6°C Concarán : -5°C

: -5°C El Trapiche : -5°C

: -5°C AgroZAL : -5°C

: -5°C Paso Grande : -5°C

: -5°C Pancanta: -5°C

En tanto, varias estaciones marcaron entre -4°C y -2°C, entre ellas:

Villa Reynolds : -4°C

: -4°C Villa de Praga : -4°C

: -4°C Anchorena : -4°C

: -4°C Navia : -4°C

: -4°C Santa Rosa : -4°C

: -4°C Tilisarao : -4°C

: -4°C La Botija : -4°C

: -4°C La Toma : -3°C

: -3°C Estancia Grande : -3°C

: -3°C Martín de Loyola : -3°C

: -3°C Batavia : -3°C

: -3°C Desaguadero: -3°C

También se registraron mínimas de -2°C en localidades como La Calera, Las Chacras, La Punilla, Los Coros, Quines, Buena Esperanza y La Angelina.

Continúa el descenso de temperatura en San Luis

Desde el sistema de monitoreo climático provincial informaron que en algunas localidades las temperaturas continúan descendiendo, por lo que no se descartan nuevas marcas extremas durante las primeras horas de la mañana.