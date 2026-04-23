San Luis: rescatan a un hombre tras un episodio de violencia familiar y una carta de despedida

Un hombre de unos 30 años fue puesto a resguardo luego de protagonizar un hecho de violencia en la vivienda de sus padres y dejar un mensaje que generó alarma en su entorno. La intervención policial evitó consecuencias mayores.

El hecho ocurrió este miércoles 22 de abril, alrededor de las 13:00, en la provincia de San Luis, cuando un hombre protagonizó un episodio de violencia en la casa de sus padres y posteriormente se retiró del lugar.

🚨 Momento crítico en San Luis Un hombre generó preocupación tras dejar una carta de despedida y retirarse de su casa luego de un hecho de violencia familiar. 📍 Fue localizado en el Puente Blanco, donde la Policía logró contenerlo y ponerlo a salvo. 🙏 La rápida intervención evitó una posible tragedia. #SanLuis #Policiales #Urgente #Seguridad #SaludMental #Prevención #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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Antes de irse, el individuo dejó una carta en la que advertía que sería la última vez que lo verían, lo que encendió la preocupación inmediata de su familia.

A partir de un llamado al 911, efectivos policiales se hicieron presentes en el domicilio y mantuvieron contacto con los familiares, quienes brindaron detalles sobre la vestimenta y características del hombre.

Con esa información, se desplegó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la zona. Finalmente, el hombre fue localizado en inmediaciones del Puente Blanco, donde el personal policial logró establecer un diálogo.

Tras una intervención que priorizó la contención, los uniformados consiguieron resguardarlo y ponerlo a salvo, evitando que la situación escalara.

Este tipo de procedimientos se enmarca en protocolos de actuación que buscan preservar la integridad de las personas en situaciones de crisis, mediante la intervención coordinada de las fuerzas de seguridad.