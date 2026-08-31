San Luis se prepara ante la posible llegada de El Niño: refuerzan la prevención y el monitoreo de lluvias

El Gobierno de San Luis comenzó a reforzar las medidas preventivas ante la posible incidencia del fenómeno climático El Niño durante los próximos meses. La estrategia contempla el monitoreo meteorológico, trabajos sobre cauces y diques y la coordinación de protocolos de emergencia entre la Provincia y los municipios.

La planificación fue analizada durante una reunión encabezada por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), dependiente del Ministerio de Seguridad, de la que participaron funcionarios provinciales, intendentes, representantes municipales, integrantes de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

El encuentro se desarrolló en el salón Malvinas Argentinas y también permitió presentar los lineamientos de la gestión hídrica prevista por San Luis Agua para la temporada 2026-2027.

Preparan protocolos ante lluvias intensas, viento y granizo

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, explicó que uno de los objetivos centrales es fortalecer la coordinación entre los organismos que integran el COE y anticipar la respuesta frente a posibles contingencias.

La funcionaria señaló que las precipitaciones asociadas a este tipo de fenómenos pueden presentarse de manera abundante y repentina, además de estar acompañadas por fuertes vientos y granizo.

Por ese motivo, entre las tareas preventivas aparecen como prioridades el mantenimiento y limpieza de cauces, la revisión del arbolado y la preparación de los diferentes organismos que deberán intervenir ante una eventual emergencia.

La convocatoria surgió por una directiva del gobernador Claudio Poggi, según explicó el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, con el objetivo de establecer una estrategia conjunta entre Provincia y municipios.

El Niño ya se formó, pero todavía no se sabe cuánto afectará a San Luis

El presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, brindó detalles sobre la evolución del fenómeno y aclaró que todavía no existe certeza respecto de la magnitud que podría alcanzar en territorio puntano.

Según explicó el funcionario, El Niño ya está formado en el océano Pacífico, pero las previsiones disponibles todavía no permiten determinar cuánto afectará a la región de San Luis.

Las estimaciones muestran una mayor incidencia sobre la Mesopotamia argentina, mientras que para la región puntana el escenario continúa bajo seguimiento. Guzmán Durán indicó que, al menos hasta octubre, no habría certezas suficientes para determinar la intensidad de su impacto.

La Provincia continuará siguiendo los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de organismos especializados para actualizar las probabilidades de precipitaciones durante la primavera y el verano.

Un radar en Villa Mercedes permite anticipar la llegada de lluvias

Dentro del esquema de prevención, Villa Mercedes ocupa un lugar estratégico en el monitoreo meteorológico provincial.

San Luis Agua informó que dispone de un radar instalado en Villa Mercedes que permite advertir con hasta 48 horas de anticipación la llegada de precipitaciones, herramienta que se complementa con pronósticos semanales y una red provincial de medición.

El organismo también realizó estudios y trabajos sobre la infraestructura hídrica para reducir los riesgos derivados de eventuales crecidas.

Entre las acciones ejecutadas se encuentran batimetrías en los 20 diques de la provincia, que permiten determinar la capacidad disponible de los embalses y establecer los niveles necesarios para recibir mayores volúmenes de agua.

Además, se realizaron tareas de mantenimiento y reparación de válvulas y descargadores de fondo, junto con estudios de las diferentes cuencas para conocer los caudales que podrían ingresar a los diques frente a lluvias de magnitud.

Coordinación entre Provincia y municipios

El director de Prevención y Gestión de Emergencia, Gustavo Albornoz, presentó durante la reunión los procedimientos que se activan frente a las alertas meteorológicas.

La planificación busca que cada organismo conozca previamente cuál será su función ante una situación crítica y reducir los tiempos de respuesta en caso de una emergencia.

También participaron del encuentro los ministros Gustavo Bertolini, de Desarrollo Humano; Juan Ríos, de Desarrollo Productivo Sustentable; y María Eugenia Sosa Herrera, de Hacienda e Infraestructura, además de autoridades municipales y representantes de organismos vinculados con la atención de emergencias.

Mientras continúa el seguimiento de El Niño, el Gobierno provincial mantiene el foco en la prevención. Las autoridades remarcaron que la presencia del fenómeno no implica automáticamente lluvias extraordinarias en todo San Luis, por lo que su eventual impacto dependerá de su evolución y de otros factores atmosféricos durante los próximos meses.