San Luis suma 84 escuelas a la jornada extendida “Hora+”

La directora de Educación Obligatoria, Raquel Acosta, confirmó la incorporación de 84 nuevas escuelas de San Luis al programa “Hora+”, tras el convenio firmado entre la Provincia y la Secretaría de Educación de la Nación. Con esta ampliación, ya son 100 las instituciones que implementan la jornada extendida en el nivel Primario.

La provincia de San Luis amplió la implementación del programa “Hora+”, una propuesta destinada a extender la jornada escolar en el nivel Primario y fortalecer los aprendizajes en áreas consideradas prioritarias.

La incorporación de las nuevas instituciones se concretó luego del convenio firmado el 27 de agosto entre el Gobierno provincial y la Secretaría de Educación de la Nación. Las primeras 16 escuelas habían comenzado a implementar la iniciativa en abril.

De esta manera, 100 escuelas primarias ya forman parte del programa, que permite ampliar la carga horaria de 20 a 25 horas semanales.

Más tiempo para fortalecer lengua y matemática

La directora de Educación Obligatoria, Raquel Acosta, destacó que la extensión de la jornada constituye una herramienta para fortalecer la enseñanza de Lengua y Matemática.

La funcionaria señaló que la propuesta se complementa con los planes provinciales “Queremos Resolver” y “Queremos Aprender”, orientados al desarrollo y consolidación de los aprendizajes.

Además, remarcó que la medida forma parte de las políticas educativas que el Gobierno provincial considera prioritarias.

Una de las principales novedades para las 84 escuelas incorporadas es que los docentes que efectivamente cumplan con la jornada extendida recibirán un incremento salarial del 25% en septiembre. El beneficio también alcanzará a uno de los responsables del equipo directivo de cada institución.

Cada escuela define cómo implementa la hora adicional

La modalidad de aplicación no será idéntica en todas las instituciones. Cada escuela establece su esquema de acuerdo con su organización institucional y disponibilidad docente.

Antes de incorporarse al programa, las instituciones deben presentar una propuesta pedagógica en la que detallan los turnos, los docentes disponibles y la manera en que se desarrollará la hora adicional.

Según explicó Acosta, alrededor del 90% de los grados de las 100 escuelas que participan actualmente ya cumple una jornada extendida de primero a sexto grado.

En otras instituciones, la ampliación se aplica únicamente en el primer o segundo ciclo, mientras que también se implementan agrupamientos flexibles destinados a reforzar competencias específicas.

Como ejemplo, la funcionaria mencionó a la Escuela N° 429 de Justo Daract, que incorporó dos horas adicionales en el segundo ciclo. En esos casos, los estudiantes alcanzan una jornada escolar de seis horas.

El objetivo es consolidar los aprendizajes antes de fin de año

Acosta consideró que la incorporación de las nuevas escuelas durante el último trimestre del ciclo lectivo representa una oportunidad pedagógica, debido a que se trata de una etapa de cierre y consolidación de contenidos.

La hora adicional permitirá reforzar y afianzar aprendizajes antes de finalizar el año escolar, con el objetivo de que los estudiantes lleguen al siguiente grado con los contenidos más consolidados.

El programa toma como referencia la Ley Nacional de Educación N° 26.206, que establece como objetivo que las escuelas primarias alcancen un mínimo de 25 horas semanales, además de las normativas y documentos establecidos por el Consejo Federal de Educación.

San Luis busca extender la propuesta a más escuelas

La iniciativa está dirigida principalmente a escuelas públicas de gestión estatal que contaban con una jornada de 20 horas semanales. Entre las nuevas incorporaciones también se encuentran cuatro escuelas autogestionadas.

Acosta sostuvo que el objetivo es avanzar de manera progresiva hasta alcanzar a todas las escuelas primarias de la provincia, siempre de acuerdo con las posibilidades de organización de cada institución.

La funcionaria calificó como “un logro sumamente importante” haber alcanzado aproximadamente el primer tercio de las escuelas de la provincia y anticipó que el Gobierno continuará trabajando para ampliar gradualmente la cobertura de “Hora+”.