San Luis tendrá una semana con temperaturas en ascenso y viento: el miércoles llegará a 27°C

La provincia de San Luis comenzará la semana con un gradual ascenso de las temperaturas. De acuerdo con el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el miércoles será la jornada más cálida del período, con una máxima cercana a los 27°C. El viento también tendrá protagonismo durante los primeros días de septiembre.

Lunes con nubosidad y viento

Este lunes se espera una mínima de 6°C y una máxima de 23°C, con condiciones algo ventosas desde el mediodía.

Durante las primeras horas, el cielo estará mayormente cubierto y podrían registrarse bancos de niebla aislados. Además, existe una baja probabilidad de precipitaciones, principalmente en sectores del norte y centro de San Luis.

Hacia el mediodía comenzará una mejora paulatina, con una disminución gradual de la nubosidad en todo el territorio provincial.

El viento soplará del sector sureste, con variaciones hacia el este, a velocidades de entre 12 y 28 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en la zona central.

Martes y miércoles, con más calor

El martes 1° de septiembre continuará el ascenso de las temperaturas y será otra jornada ventosa. Se espera una mínima promedio de 5°C y una máxima de 25°C.

El cielo estará mayormente despejado en el norte y parcialmente nublado en el sur. El viento predominará del sector norte y podrían registrarse ráfagas muy fuertes.

Para el miércoles 2, la REM anticipa condiciones de buen tiempo y un nuevo incremento de las temperaturas. El cielo estará mayormente despejado y los registros térmicos oscilarán entre 9°C y 27°C.

El viento será del sector noreste, aunque la jornada se presentará con condiciones más favorables y temperaturas propias de un avance hacia la primavera.

En síntesis, San Luis tendrá un comienzo de septiembre con temperaturas en ascenso: de los 23°C del lunes, se pasará a 25°C el martes y hasta 27°C el miércoles. El viento, sin embargo, será el principal factor a tener en cuenta durante las primeras jornadas.