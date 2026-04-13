San Luis: un adolescente emocionó al decir “obvio que sí” y aceptar a sus nuevos padres en pleno proceso de adopción

La historia de Thiago, un joven de 15 años de San Luis, se volvió viral tras difundirse el video en el que acepta ser adoptado por Gabriela y José. La escena, cargada de emoción, resume meses de trabajo judicial, acompañamiento profesional y un camino que comenzó con una convocatoria pública ante la falta de postulantes.

“Thiago, ¿aceptás a Gabriela y a José como papás?”. La pregunta, formulada por la jueza de Familia N°1, Natalia Giunta, tuvo una respuesta inmediata: “Obvio que sí”. El momento ocurrió en una audiencia judicial y fue compartido en redes sociales durante el fin de semana, donde rápidamente generó una fuerte repercusión.

💙 “Obvio que sí”: el momento que emocionó a todo San Luis Un adolescente de 15 años aceptó a sus nuevos padres en plena audiencia judicial y el video se volvió viral. Detrás de esa escena hay meses de acompañamiento, una convocatoria pública y un proceso que hoy abre una nueva historia de familia. 👨‍👩‍👦 Amor, decisión y un futuro juntos. #Adopción #SanLuis #HistoriasQueEmocionan #Familia #DerechosDelNiño #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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En la sala, entre familiares y profesionales, el clima fue de profunda emoción. Tras la respuesta del adolescente, se desataron aplausos y lágrimas. La escena marcó no solo el cierre de una etapa compleja, sino el inicio de una nueva vida en familia.

Gabriela, una de las adoptantes, expresó en sus redes: “Hoy somos legalmente papás nuevamente, aunque ya hace más de seis meses nos escogimos”. En su mensaje, también destacó el acompañamiento de su entorno y subrayó la importancia del amor y la contención en estos procesos.

Un proceso que comenzó con una convocatoria pública

Detrás del momento viral hay un recorrido institucional que se inició en mayo de 2025, cuando el Registro Único de Postulantes para Adopción (RUA) lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia para un adolescente de 14 años. La medida se tomó debido a que no había inscriptos con un perfil compatible.

Según explicó la jueza Natalia Giunta, tras ese llamado se presentaron tres familias y, luego de las evaluaciones correspondientes, se seleccionó a quienes finalmente avanzaron en el proceso.

Previamente, Thiago había estado bajo el cuidado de una familia solidaria, mientras se analizaba la posibilidad de reintegrarlo a su familia de origen. Sin embargo, esa alternativa no fue viable y, a partir de ello, se declaró el estado de adoptabilidad, paso clave en estos casos.

De la guarda preadoptiva al vínculo consolidado

El proceso continuó con la guarda preadoptiva, instancia en la que el adolescente convivió con Gabriela y José bajo seguimiento profesional. Esa etapa permitió consolidar el vínculo afectivo antes de avanzar hacia la adopción plena.

La audiencia que se observa en el video corresponde a una instancia previa al dictado de la sentencia definitiva. “No ha recaído sentencia en este trámite, pero no estamos muy lejos de eso”, precisó Giunta en declaraciones a medios locales.

Así, el emotivo “obvio que sí” no solo refleja una respuesta espontánea, sino la síntesis de un proceso legal y humano que garantiza el derecho de niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar.