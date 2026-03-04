San Luis: un automóvil se incendió en la Ruta Pescadores durante la madrugada

Un automóvil se incendió por completo en la ciudad de San Luis durante la madrugada de este miércoles 4 de marzo. El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 en inmediaciones de la Ruta Pescadores y la Ruta Provincial 16, donde intervino personal policial y de bomberos.

Según informaron fuentes oficiales, efectivos acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un vehículo en llamas. En el sitio entrevistaron a un hombre de 31 años, conductor de un Mercedes Benz A200, quien relató que mientras circulaba escuchó un ruido proveniente del sector del motor.

De acuerdo a su testimonio, al detener la marcha observó la salida de humo y, segundos después, el rodado comenzó a incendiarse hasta quedar totalmente afectado por el fuego.

En el operativo trabajaron efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía, quienes realizaron tareas de extinción y control del foco ígneo. No se registraron personas lesionadas.

Las autoridades indicaron que se labran las actuaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.