San Luis: un automóvil se incendió en la Ruta Pescadores durante la madrugada

El siniestro ocurrió en la intersección con la Ruta Provincial 16

PorRedacción Villa Mercedes Info

Un automóvil se incendió por completo en la ciudad de San Luis durante la madrugada de este miércoles 4 de marzo. El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 en inmediaciones de la Ruta Pescadores y la Ruta Provincial 16, donde intervino personal policial y de bomberos.

Según informaron fuentes oficiales, efectivos acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un vehículo en llamas. En el sitio entrevistaron a un hombre de 31 años, conductor de un Mercedes Benz A200, quien relató que mientras circulaba escuchó un ruido proveniente del sector del motor.

De acuerdo a su testimonio, al detener la marcha observó la salida de humo y, segundos después, el rodado comenzó a incendiarse hasta quedar totalmente afectado por el fuego.

En el operativo trabajaron efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía, quienes realizaron tareas de extinción y control del foco ígneo. No se registraron personas lesionadas.

Las autoridades indicaron que se labran las actuaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.

