San Luis: un colectivo que trasladaba operarios de Mabe se incendió sobre avenida Circunvalación

Un colectivo de la empresa Sol Bus que trasladaba operarios de la firma Mabe se incendió este viernes 8 de mayo por la tarde en la ciudad de San Luis, sobre avenida Circunvalación (ex ruta nacional 147). A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 14:45 en el tramo comprendido entre la rotonda Abuelas de Plaza de Mayo y el puente Favaloro, una zona de intenso tránsito vehicular en la capital puntana.

De acuerdo con las averiguaciones policiales, el colectivo circulaba de sur a norte cuando el conductor, un hombre de 42 años, advirtió en el tablero un testigo de falla relacionado con la batería. Minutos después, detectó humo proveniente del sector del motor.

Ante la situación, el chofer detuvo inmediatamente la marcha y evacuó rápidamente a los pasajeros, entre 10 y 12 operarios que viajaban en la unidad.

Posteriormente, intentó controlar el foco ígneo utilizando dos extintores del colectivo, aunque las llamas avanzaron rápidamente hasta consumir por completo el vehículo, provocando pérdidas totales.

En el lugar trabajaron efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía de San Luis y personal de Bomberos Voluntarios de San Luis, quienes realizaron tareas de sofocación mediante ataque directo con línea devanadera.

Una vez extinguido el fuego, los equipos realizaron tareas de enfriamiento e inspección ocular para determinar las posibles causas del incendio.

Además, participaron efectivos del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría Seccional 7° y el jefe de turno policial, quienes llevaron adelante tareas preventivas y regulación del tránsito en la zona afectada.

El episodio generó preocupación entre automovilistas y vecinos que circulaban por uno de los principales accesos viales de la ciudad de San Luis.