San Luis: un hombre y su hijo se salvaron de morir ahogados tras ser arrastrados por la corriente

SAN LUIS. Un hombre y su hijo vivieron momentos dramáticos este sábado cuando el automóvil en el que viajaban fue arrastrado por la fuerte corriente al intentar cruzar un badén crecido en el río Claro, en el tramo que conecta San Francisco del Monte de Oro con La Carolina, en el norte de la provincia de San Luis.

El episodio ocurrió en medio de las intensas lluvias que provocaron crecidas repentinas en distintos cursos de agua de la provincia. Según se informó, el conductor intentó atravesar el paso inundado, pero el caudal del río superó la capacidad de tracción del vehículo y la corriente terminó desplazándolo varios metros.

La situación generó momentos de extrema tensión, ya que el automóvil comenzó a ser arrastrado por el agua. Sin embargo, padre e hijo lograron salir del vehículo a tiempo y ponerse a resguardo, evitando una tragedia.

En el lugar intervino personal policial y de emergencias, que asistió a los ocupantes y realizó tareas preventivas en la zona debido a las condiciones del río.

Crecidas por las lluvias en San Luis

Las precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron crecidas en ríos y arroyos de distintas regiones de la provincia, lo que generó riesgos en badenes y pasos de agua.

Desde organismos de seguridad reiteraron la recomendación de no intentar cruzar badenes o caminos inundados, ya que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos incluso con poca profundidad.

Las autoridades también pidieron extremar las precauciones al circular por rutas serranas, especialmente en zonas donde los caudales pueden aumentar de forma repentina tras tormentas.