San Luis: un incendio intencional destruyó por completo una vivienda

Un incendio estructural ocurrido este lunes 4 de mayo por la tarde arrasó una vivienda en el barrio Estrella del Sur, en la ciudad de San Luis, sin dejar personas lesionadas pero con daños materiales absolutos.

El hecho se registró cerca de las 14:00, luego de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales. Personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía (DG-11) acudió rápidamente al lugar, donde constató que el fuego afectaba una construcción precaria compuesta por materiales altamente inflamables como nylon, chapas, tarimas y vigas.

Debido a estas condiciones, las llamas se propagaron con rapidez, provocando la destrucción total de la vivienda antes de poder ser contenidas.

Según indicaron vecinos del sector, el incendio habría sido provocado de manera intencional por el hijastro de la damnificada, una mujer de 40 años, en el marco de conflictos familiares previos. Esta hipótesis es materia de investigación por parte de las autoridades.

Los bomberos lograron sofocar el foco ígneo mediante el uso de una línea de alta presión. Posteriormente, realizaron tareas de enfriamiento y remoción de escombros para evitar una posible reactivación del fuego. En el operativo también intervino personal de Defensa Civil.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron completas.