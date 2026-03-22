San Luis: un joven volcó en avenida José Santos Ortiz y dio positivo en el test de alcoholemia

Un joven de 25 años resultó herido durante la madrugada de este domingo 22 de marzo tras protagonizar un vuelco con su automóvil en la ciudad de San Luis. El hecho ocurrió sobre la avenida José Santos Ortiz, una de las vías más transitadas de la capital provincial.

Según informaron desde la Sección Infante del Comando Radioeléctrico y la División Accidentología Vial, el siniestro se registró alrededor de las 4:15, cuando el conductor circulaba de oeste a este a bordo de un Ford Ka.

Por causas que se investigan, al llegar a la altura del puente sobre avenida Riobamba, el joven perdió el control del vehículo, que terminó volcando y quedó detenido en el cantero central.

A raíz del impacto, el conductor sufrió diversas lesiones y fue asistido en el lugar por personal del Sempro. Luego, fue trasladado en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde recibió atención médica de mayor complejidad.

En tanto, las autoridades confirmaron que se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

El hecho vuelve a poner en foco la problemática del consumo de alcohol al volante, una de las principales causas de siniestros viales en la provincia y en todo el país.