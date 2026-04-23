San Luis: una camioneta cayó a un desagüe sobre la Ruta Provincial 3 y no hubo heridos

Una camioneta protagonizó un incidente vial este miércoles 22 de abril al mediodía en la Ruta Provincial 3, en la ciudad de San Luis, aunque no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:15 en el tramo comprendido entre la tercera rotonda y la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria”, una zona de circulación constante dentro del ejido urbano.

Según informaron fuentes policiales, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico y de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial acudieron al lugar.

Al arribar, constataron que una camioneta Ford Ranger se encontraba volcada dentro de una alcantarilla ubicada a un costado de la calzada.

De acuerdo al testimonio del conductor, un hombre de 52 años, el episodio se produjo luego de descender del vehículo sin accionar el freno de mano. Esta situación provocó que la camioneta se desplazara hacia atrás, terminando su recorrido dentro del desagüe y generando el vuelco.

En el lugar también intervino personal del Sempro, que asistió de manera preventiva al conductor y confirmó que no presentaba lesiones.

Finalmente, los efectivos realizaron tareas de prevención y ordenamiento del tránsito en la zona, con el objetivo de evitar nuevos inconvenientes mientras se desarrollaban las maniobras correspondientes.