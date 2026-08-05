San Luis: una ciclista de 74 años sufrió graves heridas tras ser embestida por un camión en avenida Lafinur

Una mujer de 74 años resultó gravemente herida este miércoles 5 de agosto por la mañana luego de ser embestida por un camión mientras circulaba en bicicleta en la ciudad de San Luis. El accidente ocurrió en la intersección de avenida Lafinur y calle Junín y es investigado por la Policía para determinar las causas del hecho.

De acuerdo con la información brindada por la División Accidentología Vial San Luis, dependiente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6), el siniestro se registró alrededor de las 10:00.

Según las primeras averiguaciones, un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 42 años, domiciliado en la provincia de Córdoba, circulaba de oeste a este por calle Junín, al igual que la ciclista. Al llegar a la intersección con avenida Lafinur, el vehículo de mayor porte giró hacia la derecha e impactó contra la bicicleta.

Como consecuencia de la colisión, la mujer de 74 años, con domicilio en la ciudad de San Luis, sufrió graves heridas.

Personal del Sempro acudió rápidamente al lugar para asistir a la víctima y posteriormente la trasladó en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde recibió atención médica de mayor complejidad.

En tanto, al conductor del camión se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las actuaciones continúan a cargo de la División Accidentología Vial, que trabaja para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.