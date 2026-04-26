San Luis: una joven de 23 años fue hallada muerta en su casa y la Justicia investiga las causas

Una mujer de 23 años, identificada como Gallardo, fue encontrada sin vida este domingo por la mañana en su vivienda del barrio CGT, en el oeste de la ciudad de San Luis. La Justicia provincial inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento, que en principio serían de origen natural.

En el domicilio se encontraba su pareja, un joven de 22 años de apellido Saucedo, con quien convivía junto a su bebé de cuatro meses. Además, la víctima era madre de una niña de 2 años.

El hecho se conoció alrededor de las 9:45, cuando la Policía de San Luis recibió un llamado alertando sobre una persona sin signos vitales. Al ingresar a la vivienda, los efectivos constataron que no había indicios de ingreso forzado, aunque el interior se encontraba desordenado.

Según el testimonio de su pareja, al despertar advirtió que la joven estaba inmóvil y no respiraba, por lo que dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. Personal médico que acudió al lugar confirmó el deceso.

En paralelo, intervino la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf) y la Fiscalía de Familia N° 5, que dispusieron el resguardo del bebé, quien fue entregado a su abuela materna para su cuidado y evaluación médica.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Género N° 2 de la Primera Circunscripción, a cargo de la fiscal Antonella Córdoba, junto a la fiscal adjunta Mercedes García. En el marco de la investigación, se secuestraron dos teléfonos celulares —uno de la víctima y otro de su pareja— y se realizó un hisopado subungueal al joven como parte de las pericias.

El médico forense examinó el cuerpo y determinó que no presentaba lesiones externas visibles. Además, indicó que las livideces cadavéricas eran compatibles con la posición en la que fue hallada y estimó que el fallecimiento habría ocurrido recientemente.

De manera preliminar, se señaló que podría tratarse de una muerte natural, aunque la causa exacta será confirmada tras la autopsia, que se realizará en la morgue judicial del Hospital Materno.

Bomberos de la Policía efectuaron el levantamiento del cuerpo, mientras que la vivienda permanece bajo resguardo policial hasta que se conozcan los resultados forenses. La pareja de la joven, en tanto, se retiró al domicilio de su madre.