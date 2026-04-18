San Luis: una riña terminó en tragedia en el barrio Virgen de Luján y un hombre murió apuñalado

Una violenta pelea ocurrida durante la madrugada de este sábado en el barrio Virgen de Luján, en la ciudad de San Luis, terminó con la muerte de un hombre de 35 años que fue apuñalado en la vía pública. Por el hecho, hay dos personas demoradas y la causa está en plena investigación judicial.

Según informaron fuentes policiales, el episodio fue reportado en la Subcomisaría 2° a partir de un disturbio registrado en la zona. Al arribar a la calle Trabajadores Argentinos, los efectivos encontraron a un hombre tendido en la vía pública con heridas compatibles con arma blanca.

La víctima fue identificada como Gastón Alcaraz (35). En el lugar, los uniformados lograron reducir a un hombre de 29 años que intentaba huir y que tenía en su poder un cuchillo con aparentes manchas de sangre, el cual fue secuestrado como parte de la investigación.

El herido fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, se confirmó su fallecimiento horas después.

En paralelo, y a partir de testimonios recabados en el lugar, efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico demoraron a un joven de 18 años en inmediaciones de calle Chacho Peñaloza y avenida Eva Perón, quien también estaría vinculado al hecho.

Ambos demorados quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial, que ordenó las medidas correspondientes para avanzar con el esclarecimiento del caso.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de la riña y el grado de participación de cada uno de los involucrados.