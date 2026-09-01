San Luis: volcó un camión cerca del Autódromo Rosendo Hernández y un grupo de personas se llevó la mercadería

Un camión Volvo que se dirigía hacia Mendoza volcó este martes en la ciudad de San Luis, a la altura del kilómetro 798 de la Autopista de las Serranías Puntanas, en inmediaciones del Autódromo Rosendo Hernández. Tras el siniestro, un importante número de personas se acercó al lugar y se llevó parte de la mercadería que transportaba el vehículo.

El accidente se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada, en el tramo comprendido entre el autódromo y el Centro de Disposición Final de Residuos, en la zona oeste de la capital puntana.

El camión perdió el control y terminó volcado

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el transporte circulaba con destino a la provincia de Mendoza cuando, por causas que todavía se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo.

El camión salió de la ruta, ingresó a la banquina y posteriormente regresó hacia la calzada. Durante esa maniobra habría impactado contra postes de iluminación ubicados en el cantero central, para finalmente terminar volcado.

Como consecuencia del siniestro, el camionero sufrió lesiones y debió recibir asistencia de un servicio de emergencias. Tras ser evaluado, se determinó que no presentaba heridas de gravedad.

Parte de la carga fue retirada por personas que llegaron al lugar

Luego del accidente se desplegó un operativo policial en el sector y posteriormente se utilizó una grúa para levantar el transporte.

La situación tomó otro rumbo cuando parte de la mercadería quedó expuesta. Según trascendió, numerosas personas se acercaron al lugar y comenzaron a retirar productos de la carga, pese a la presencia del operativo dispuesto en la zona.

Entre los artículos transportados había ropa, perfumes, hornos, rollos de cables, vasos, platos, cremas y bidones de detergente, entre otros productos.

Las imágenes registradas en el lugar comenzaron a circular durante la mañana de este martes en redes sociales, donde se observa a personas retirando distintos elementos pertenecientes a la carga del camión.

El episodio se produjo sobre uno de los principales corredores viales de San Luis, que forma parte de la conexión terrestre hacia Mendoza y concentra un importante movimiento de transporte de cargas.