San Luis: volcó un camión que transportaba porcinos cerca del barrio 9 de Julio

Un camión Mercedes Benz que transportaba porcinos volcó durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre en un camino rural ubicado en inmediaciones del barrio 9 de Julio, en la zona oeste de la ciudad de San Luis.

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:30, sobre un camino de tierra que conduce hacia el sector de las pantallas solares.

Tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 1 se dirigieron al lugar y constataron que un camión con acoplado se encontraba volcado sobre el camino.

Los porcinos tenían como destino un frigorífico

El vehículo trasladaba porcinos con destino al frigorífico de la Escuela Agraria. Al momento del accidente, era conducido por un hombre de 36 años, domiciliado en la provincia de Buenos Aires.

Según la información policial, el conductor no sufrió lesiones como consecuencia del vuelco.

En el lugar también intervino personal de Judiciales de la Comisaría Seccional 4ª, que llevó adelante las diligencias correspondientes.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, se coordinó el trasbordo de los animales para permitir su traslado y resguardar la situación generada por el vuelco.

Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de establecer las causas y circunstancias del siniestro vial ocurrido en el camino rural.