San Martín: una adolescente apuñaló a un compañero a la salida del colegio y la Justicia investiga el caso

Una violenta agresión entre estudiantes se registró este jueves por la mañana en el partido bonaerense de San Martín, donde una adolescente atacó con un arma blanca a un compañero en la puerta de un establecimiento educativo. La Justicia ya interviene para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.

🚨 Violento episodio en una escuela de San Martín Una adolescente atacó con un arma blanca a un compañero en la puerta del colegio. El joven fue hospitalizado y está fuera de peligro. ⚖️ La Justicia investiga si existía un conflicto previo entre ambos estudiantes. 👉 El hecho vuelve a poner en foco la violencia escolar y la importancia de la prevención. #SanMartin #ViolenciaEscolar #Policiales #Educación #Seguridad #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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El episodio tuvo lugar en la entrada de la Escuela Secundaria N°4 “Ricardo Rojas”, ubicada entre las calles Sargento Cabral e Industria, momentos antes del ingreso a clases. Según informaron fuentes citadas por la agencia NA, la agresora —alumna de primer año— atacó al joven, de tercer año, provocándole varias heridas en la zona del cuello y la espalda.

Tras el ataque, la víctima cayó al suelo y fue asistida por otros estudiantes que se encontraban en el lugar, mientras se solicitaba ayuda de urgencia. En paralelo, la adolescente ingresó al establecimiento e intentó ocultarse, lo que generó tensión entre familiares y presentes.

En pocos minutos se desplegó un operativo policial en la zona, junto con la llegada de equipos médicos. El joven fue trasladado al Hospital Eva Perón (ex Castex), donde recibió atención integral. De acuerdo a información oficial, se encuentra fuera de peligro.

La causa quedó en manos del fuero penal juvenil, que investiga las circunstancias del hecho y busca establecer si existía un conflicto previo entre ambos estudiantes que pudiera haber desencadenado la agresión.

En declaraciones a medios nacionales, familiares del adolescente indicaron que ambos jóvenes habrían mantenido contacto reciente y mencionaron posibles conflictos personales como hipótesis. No obstante, las autoridades judiciales trabajan para confirmar o descartar esas versiones en el marco de la investigación.

El caso reabre el debate sobre la violencia en entornos escolares y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, acompañamiento y contención dentro de la comunidad educativa.