San Patricio en Villa Mercedes: cerveceros locales impulsan la economía con una fiesta solidaria y cultural

La celebración de San Patricio en Villa Mercedes trasciende lo festivo y se consolida como una herramienta clave para el desarrollo del sector cervecero artesanal y el movimiento económico local. Con una propuesta que integra producción, cultura y solidaridad, el evento vuelve a posicionarse como uno de los más convocantes de la ciudad.

La iniciativa nació a partir de experiencias previas organizadas por cerveceros locales, como el IPA Day, con el objetivo de generar espacios de visibilidad y venta directa. “La idea siempre fue sumar a productores locales de cerveza artesanal. Nadie revende cerveza, cada uno cocina su propio estilo”, explicó Eugenia Lucero, propietaria de Meves, quien organiza el evento junto a Camila Koenig, de Kamenka.

En este contexto, la fiesta se convierte en una oportunidad estratégica para un sector que, en muchos casos, no cuenta con un bar propio. “Es como ser dueños de un bar por una o dos noches. Podemos mostrar lo que hacemos y vender directamente”, señalaron desde la organización.

Durante el evento, el público podrá recorrer distintos stands y degustar una amplia variedad de estilos de cerveza artesanal, desde opciones suaves como golden o irish red, hasta alternativas más intensas como APA e IPA. También habrá cerveza negra tipo porter y opciones sin TACC, ampliando la oferta para distintos públicos.

Además del disfrute, la propuesta incluye un componente educativo. Los asistentes podrán conocer más sobre el proceso de elaboración y las diferencias entre estilos. “La gente se interesa, pregunta y aprende”, destacaron.

La edición 2026 reunirá a nueve cervecerías de Villa Mercedes: Meves, Kamenka, Rankel, Utepils, Diastasa, Olloqui, GreyHound, La Comuna y Myrcena, consolidando una red de productores que apuesta al crecimiento conjunto.

En paralelo, el evento ofrecerá espectáculos en vivo con bandas locales como Efecto Mercury, que se presentará el sábado, y Pulse Project, el domingo. También habrá DJs, propuestas gastronómicas, juegos infantiles, inflables, metegol y un toro mecánico, ampliando la experiencia para toda la familia.

Uno de los ejes centrales será el compromiso solidario. En lugar de una entrada tradicional, se invita al público a colaborar con alimentos no perecederos o útiles escolares, que luego serán destinados a comedores de la ciudad.

La iniciativa también incorpora una mirada ambiental mediante el uso de ecovasos, promoviendo la reutilización y reduciendo el consumo de plásticos. Los asistentes podrán llevar su propio vaso o adquirir uno en el lugar.

“El objetivo es fortalecer el circuito económico local. Que la gente de Villa Mercedes consuma lo que se produce en la ciudad y que el trabajo quede acá”, subrayó Lucero.

Con antecedentes de convocatorias masivas, como la última Fiesta de la Cerveza realizada en noviembre, las expectativas son altas. La organización anticipa una gran participación si las condiciones climáticas acompañan.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Productivo y Espacios Verdes Urbanos de la Municipalidad de Villa Mercedes, reforzando su carácter institucional y comunitario.

Con música, cerveza artesanal y un fuerte espíritu solidario, San Patricio volverá a teñir de verde a Villa Mercedes, consolidándose como una celebración que combina identidad local y desarrollo económico.