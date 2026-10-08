Sancor Seguros reconoció el error tras el show de drones en la despedida de Messi

El show de drones realizado durante la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina generó críticas luego de que el espectáculo comenzara con la aparición del logo de Sancor Seguros, antes de mostrar imágenes del futbolista.

El homenaje tuvo lugar en el estadio Monumental, después del amistoso en el que la Argentina goleó 3-0 a Benín. Los jugadores se ubicaron detrás de Messi en el campo de juego y los hinchas aguardaban un espectáculo dedicado al capitán.

Sin embargo, los dispositivos formaron primero el nombre de la compañía de seguros, que auspiciaba la dedicatoria. La decisión provocó silbidos y cantos contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Luego aparecieron las imágenes esperadas del rosarino, entre ellas una representación en la que pateaba una pelota con la pierna derecha y otra en la que levantaba la Copa del Mundo. La secuencia también generó memes y reacciones en redes sociales.

Al día siguiente, la empresa cerró el apartado de comentarios de sus publicaciones para evitar burlas y algunos mensajes agresivos, según el material difundido.

El mensaje de la empresa

Días después del episodio, Sancor Seguros difundió una placa con un mensaje en el que reconoció la reacción del público: “Llenamos el cielo de luces. Y aprendimos algo: cuando está Leo, el que brilla es solo él. Los escuchamos. Gracias siempre, Capitán”.

La compañía agregó una segunda frase: “El 10 por encima de todos”.