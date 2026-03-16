Santilli activa reuniones con gobernadores por las cajas jubilatorias antes de negociar la reforma política

El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará esta semana una ronda de reuniones con gobernadores para avanzar en acuerdos vinculados a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas y acercar posiciones antes de que el Gobierno impulse formalmente la reforma política en el Congreso.

Según confirmaron fuentes oficiales, algunos mandatarios serán recibidos en Balcarce 50, mientras que en otros casos el funcionario viajará a distintas provincias para continuar con las conversaciones. Desde la Casa Rosada señalan que el movimiento responde, en parte, a la finalización de auditorías técnicas realizadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Las cajas jubilatorias, eje de la negociación con las provincias

En el Gobierno nacional consideran que el frente previsional es actualmente uno de los puntos más sensibles en la relación con los distritos. Actualmente 13 provincias mantienen cajas jubilatorias propias, lo que implica que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.

En 2024, el Gobierno dejó de enviar anticipos automáticos para compensar el déficit de esos sistemas, argumentando que primero debían completarse auditorías técnicas para determinar el monto real de los desequilibrios financieros.

Desde entonces, algunas provincias comenzaron a firmar acuerdos parciales o convenios de financiamiento con la Nación.

Provincias que ya cerraron acuerdos

Al menos seis distritos lograron avanzar en acuerdos preliminares o anticipos de fondos:

Córdoba firmó en mayo de 2025 un esquema de envíos mensuales de $5.000 millones , mientras se completan auditorías previsionales.

Entre Ríos acordó en octubre de 2025 anticipos por $48.000 millones .

Chaco selló ese mismo mes un convenio por $40.000 millones .

La Pampa firmó en diciembre de 2025 un acuerdo por $62.500 millones .

Neuquén acordó en febrero de 2026 un anticipo de $48.000 millones en 12 cuotas .

Misiones suscribió en marzo de 2026 un convenio para comenzar a percibir parte de la deuda previsional.

Santa Fe, uno de los casos más sensibles

Uno de los focos centrales de la negociación es Santa Fe, provincia que rechazó la propuesta presentada por Nación al considerarla insuficiente.

La administración del gobernador Maximiliano Pullaro mantiene además un reclamo judicial ante la Corte Suprema, argumentando que no aceptará resignar recursos ni convalidar la interrupción del flujo mensual de fondos previsionales.

Desde el gobierno santafesino sostienen que la resolución de esa deuda es una condición clave para recomponer el diálogo político con la Nación.

Córdoba también sigue en el centro de la discusión

Otro caso relevante es Córdoba, que ya había firmado un acuerdo con ANSES en 2025. En los últimos días, el ministro de Economía Luis Caputo confirmó que el flujo mensual de fondos pasará de $5.000 millones a $10.000 millones a partir de mayo de 2026.

El punto técnico que ahora analizan tanto la Nación como las provincias es el vencimiento de los plazos de auditoría, que deben conciliar los ejercicios previsionales entre 2019 y 2024.

Desde la Casa Rosada aseguran que el resultado de esas revisiones será determinante para definir nuevos convenios, ampliación de anticipos financieros y el ritmo de futuras negociaciones con las provincias.