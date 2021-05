Se acabó la ilusión para Boca: Cavani renovó su contrato con Manchester United

"Me emocionó lo mucho que la hinchada ha querido que me quedara", dijo el uruguayo, que seguirá en Inglaterra hasta junio de 2022.

El Manchester United de Inglaterra anunció hoy la renovación del contrato del delantero uruguayo Edinson Cavani hasta mediados del año próximo, lo que le puso fin al sueño de Boca de contar con el atacante en sus filas.

“El Manchester United se complace en anunciar que Edinson Cavani acordó una extensión de contrato por un año, manteniéndolo en el club hasta junio de 2022”, informó la institución mediante un comunicado.

Y añadió sobre el uruguayo de 34 años: “Cavani ha marcado 15 goles esta temporada y ha sido fundamental en nuestras campañas europeas y de la Premier League”.

De esta manera, Cavani seguirá su carrera en Inglaterra hasta el 30 de junio de 2022 y no volverá en lo inmediato a Sudamérica luego de haber coqueteado con Boca, que tenía la ilusión de sumarlo a su plantel.

“A lo largo de la temporada he desarrollado un gran cariño por el club y todo lo que representa. Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico, que me motiva todos los días, por eso sé que juntos somos capaces de lograr cosas muy especiales”, expresó Cavani.

En la misma línea, continuó: “También me ha emocionado lo mucho que los hinchas han querido que me quede, por eso voy a dar todo para traerles nuevas alegrías. Todavía no he podido jugar con las tribunas llenas y es algo que estoy deseando hacer”.