Se difundió una foto de Diego Maradona tres días antes de su muerte: fue presentada en el juicio

Una fotografía inédita de Diego Armando Maradona, tomada apenas tres días antes de su fallecimiento, se conoció este jueves en el marco del juicio que investiga las circunstancias de su muerte. La imagen fue difundida luego de la declaración del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa.

Según fuentes judiciales, el material fue entregado de manera exclusiva a la agencia Noticias Argentinas y corresponde a los últimos días del ídolo en la vivienda que ocupaba en el country San Andrés, en la provincia de Buenos Aires.

En la fotografía, el exfutbolista aparece sentado en un sillón, con un mate en la mano, frente a una mesa donde se observan distintos objetos cotidianos: un paquete de galletitas de agua, una botella de agua mineral, un recipiente de alcohol en gel, un control remoto, queso y una taza.

Además, junto a Maradona se encuentra Nicolás Taffarel, quien formaba parte de su entorno cercano como masajista y kinesiólogo.

Contexto judicial

La difusión de esta imagen se da en el contexto del juicio oral que busca determinar posibles responsabilidades en la muerte del exjugador, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. En el proceso están siendo juzgados profesionales de la salud que integraban el equipo médico encargado de su cuidado.

El testimonio de Luque es considerado clave para reconstruir los días previos al fallecimiento y evaluar si existieron negligencias o incumplimientos en la atención médica domiciliaria.