Se entregaron decretos para que más de 50 beneficiarios del Plan de Inclusión accedan a empleo formal en empresas privadas

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabezó este jueves una nueva entrega de decretos de homologación del Programa de Inserción Laboral, una iniciativa que busca facilitar el acceso al empleo formal para beneficiarios del Plan de Inclusión mediante su incorporación al sector privado.

En esta oportunidad, diez empresas locales se sumaron al programa e incorporarán a más de 50 trabajadores a sus plantillas laborales, en una medida que apunta a fortalecer el vínculo entre el Estado, el sector productivo y quienes buscan insertarse en el mercado laboral.

Durante el acto, el mandatario provincial explicó que la política laboral del actual gobierno apunta a modificar la lógica de asistencia social tradicional.

“Uno de los cambios que generamos a partir de que comenzamos el nuevo gobierno es que no subsidiamos más el desempleo, subsidiamos el empleo”, afirmó Poggi, al destacar el objetivo de generar oportunidades laborales sostenibles.

Incentivo para el sector privado

El Programa de Inserción Laboral fue diseñado con un doble propósito: por un lado, permitir que beneficiarios del Plan de Inclusión accedan a un trabajo formal con aportes y cobertura social; y por otro, incentivar a las empresas a sumar personal mediante una reducción temporal del costo laboral.

Según explicó el gobernador, el sistema permite a las firmas interesadas consultar perfiles laborales disponibles y vincularse directamente con los trabajadores. A cambio, reciben una compensación económica que se reduce progresivamente durante un período de dos años.

“El empleador incorpora personal a su nómina y paga el adicional correspondiente al convenio, con aportes previsionales y obra social. En definitiva, ganamos todos: el beneficiario con un trabajo formal y la empresa con un alivio en el costo laboral”, señaló el mandatario.

Las empresas que se sumaron

Las firmas que firmaron los decretos de homologación y comenzarán a incorporar trabajadores son Águila Security, 24 Seguridad, El Páramo, Metrovial, Midaes, Huarpe, Belza Andrés, Diaser, Serving y Nutrir.

Desde el Gobierno de San Luis destacaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el empleo privado y consolidar un modelo que priorice la inserción laboral formal como herramienta de desarrollo económico y social en la provincia.