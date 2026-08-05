Se extravió material histórico relacionado con el Teniente Orígone: solicitan colaboración para recuperarlo

Familiares y colaboradores difundieron un pedido público para recuperar diverso material histórico vinculado al Teniente Aviador Manuel Félix Orígone, que fue extraviado en la vía pública. Se trata de documentación, publicaciones y álbumes fotográficos de gran importancia para la memoria histórica de Villa Mercedes.

El llamado está dirigido a toda la comunidad, con el objetivo de localizar estos elementos y preservar un valioso patrimonio documental relacionado con una de las figuras más emblemáticas de la historia local.

¿Qué material se extravió?

De acuerdo con la información difundida, el material perdido está compuesto por:

Un bibliorato color rojo , nuevo, que contiene: Publicaciones periodísticas. Invitaciones. El programa correspondiente al traslado del féretro del Teniente Aviador Manuel Félix Orígone desde el Cementerio de la Chacarita hasta Villa Mercedes .

, nuevo, que contiene: Una hoja conmemorativa del 50.º aniversario del Club Atlético Orígone (1908-1958) .

del . Tres álbumes de fotografías color , tamaño mediano: Álbum sobre el traslado de los restos del Teniente Orígone , realizado el 1 de diciembre de 1962 . Álbum titulado “Álbum de Nuestra Hermana María Isabel” , con fotografías del monumento, el Barrio de la Estación y la calle Angosta . Álbum del acto realizado en la Sala Azul del Senado de la Nación , con motivo de la entrega del Diploma de Honor “Domingo Faustino Sarmiento” , por iniciativa de Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso .

, tamaño mediano: Una carpeta con imágenes y textos recopilados por Roberto Castelli.

Material de gran valor histórico

En el comunicado se remarca que toda la documentación y las fotografías poseen un importante valor histórico y afectivo, por lo que se solicita la colaboración de quienes puedan aportar información o hayan encontrado alguno de estos elementos.

Los organizadores agradecieron de antemano la difusión del pedido y destacaron la importancia de recuperar este material para preservar parte de la historia vinculada al Teniente Aviador Manuel Félix Orígone y a la comunidad de Villa Mercedes.

¿Dónde comunicarse?

Quienes tengan información sobre el paradero del material pueden comunicarse al siguiente teléfono:

📞 2657-635689