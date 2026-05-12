Se incendió una vivienda abandonada que era utilizada como refugio transitorio en Villa Mercedes

Un incendio registrado durante la noche del domingo en una vivienda de la ciudad de Villa Mercedes generó un importante operativo de emergencia que involucró a Bomberos, Policía, Defensa Civil y personal del Sempro.

El hecho ocurrió el 11 de mayo a las 22:37 horas, cuando se recibió un llamado solicitando la intervención de Bomberos en una propiedad ubicada en Monseñor D Andrea 25, en la ciudad de Villa Mercedes.

Hasta el lugar acudieron dos dotaciones con 10 efectivos, quienes al arribar observaron que la vivienda tenía el ingreso principal sin puerta y presentaba un foco ígneo activo en el interior.

Según detallaron fuentes intervinientes, el fuego afectaba principalmente basura, ropa y distintos elementos en aparente estado de desuso acumulados dentro del inmueble.

Los bomberos realizaron tareas de extinción y enfriamiento para evitar la propagación de las llamas y controlar completamente la situación.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la vivienda aparentemente no tendría propietarios residiendo allí y sería utilizada de manera ocasional como refugio transitorio por personas en situación de calle.

En el operativo también colaboró la Policía de la Provincia de San Luis, personal de Defensa Civil y una unidad del Sempro, que se hizo presente de manera preventiva ante la posibilidad de personas afectadas.