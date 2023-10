Se jubiló de docente y convirtió un Peugeot 306 en un auto eléctrico

Nacido y criado en la localidad de Nogoyá, Alberto Acosta, un exdocente jubilado, encontró una nueva pasión después de su retiro: los autos eléctricos. Con 63 años de edad, decidió tomar cursos de capacitación en la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos Alternativos y Autopartes (CAVEA), centrándose en la conversión de vehículos a combustión en autos eléctricos.

“Estaba entusiasmado con el tema. Cuando era docente, con mis alumnos no lo pudimos hacer por cuestiones de presupuesto y organización. Pero me quedé con eso en la cabeza. Y al jubilarme, lo primero que hice fue trabajar en esto que me encanta”, indicó Alberto.

El proyecto se convirtió en una realidad cuando adquirió un Peugeot 306 en excelente estado antes de la pandemia por 800,000 pesos. En su taller, desmontó el motor de combustión interna y todos sus componentes, manteniendo solo la carrocería y la caja de cambios original. Luego, adquirió un kit de motor eléctrico, que incluía el motor, un controlador electrónico, un acelerador y un convertidor de carga. Este proceso de conversión le llevó aproximadamente ocho meses.

El vehículo eléctrico resultante tiene una autonomía de alrededor de 70 u 80 kilómetros, perfecta para el uso en la ciudad. Alberto mencionó: “Lo cargo en casa como un celular”, refiriéndose al proceso de carga simple que realiza en un tomacorriente tradicional.

Desde la conversión, Alberto ha recorrido unos 2,500 kilómetros y ha disfrutado de un ahorro considerable en comparación con el combustible tradicional. Lo más impresionante es que no ha tenido que realizar ningún tipo de mantenimiento importante en su coche eléctrico.

Alberto, cuyo proyecto no ha recibido el reconocimiento que merece por parte de las autoridades locales, tiene planes para el futuro. Quiere ampliar su proyecto y convertir más vehículos para sí mismo, con la esperanza de que las empresas y organismos estatales consideren la opción de vehículos eléctricos. Su objetivo es adquirir un Renault Twingo para obtener una mayor autonomía y comodidad en sus viajes a ciudades vecinas.